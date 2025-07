Rayssa Leal é embaixadora de campanha clássica de rede de fast-food

A skatista Rayssa Leal será a embaixadora da 37ª edição do McDia Feliz, campanha que destina recursos para causas infantojuvenis no Brasil. O evento acontecerá em 23 de agosto de 2025, quando a renda obtida com a venda de sanduíches será direcionada ao Instituto Ronald McDonald e ao Instituto Ayrton Senna.

continua após a publicidade

➡️ Rayssa Leal brilha e leva etapa da SLS em Brasília

A escolha da atleta olímpica busca aproximar o público jovem da iniciativa, que concentra sua arrecadação em um único dia. Os valores obtidos com a venda dos sanduíches, excluídos os impostos, beneficiam projetos nas áreas de saúde e educação.

— Estou muito feliz pelo convite para ser a embaixadora do McDia Feliz esse ano! Para mim, é uma honra ajudar o Instituto Ronald McDonald e o Instituto Ayrton Senna a abrirem portas para o futuro de tantas crianças e jovens. E quero ver todo mundo nesse rolê do bem dia 23 de agosto — afirma Rayssa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A campanha existe desde 1988 e já arrecadou mais de R$ 425 milhões ao longo de sua história. Os recursos beneficiaram mais de 30 milhões de brasileiros por meio de projetos que aumentam as chances de cura do câncer infantojuvenil e melhoram a qualidade da educação pública.

Rayssa Leal em campanha de rede de fast-food (Foto: Divulgação / McDonalds

Campeonato da SLS com Rayssa Leal

Com certeza! Aqui está a tabela ajustada com os países traduzidos para o português e os nomes formatados como solicitado: