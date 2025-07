Shaq questiona ausência de Kobe entre os 10 melhores de todos os tempos

Nesta segunda-feira (14), o site americano, Bleacher Report divulgou um ranking com os 100 maiores jogadores da NBA de todos os tempos. Porém a colocação de alguns jogadores estão dando o que falar. A ausência do ídolo do Los Angeles Lakers no top 10 é o assunto mais falado. Shaquille O'Neal, ex-companheiro de Kobe no Lakers, disse que a ausência do ex camisa 24 é "criminosa".

No ano em que ingressou na NBA, em 96, Kobe conviveu no Lakers com o recém contratado Shaquille O'Neal (Foto: Vince Bucci / AFP)

Legado de Kobe Bryant

Kobe Bryant conquistou cinco títulos da NBA, todos pelo Los Angeles Lakers (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010). Kobe Bryant já foi eleito MVP da temporada regular (2008), MVP das finais da NBA (2009 e 2010), 4 vezes MVP do All-Star Game (2002, 2007, 2009, 2011) e 18 vezes NBA All-Star (1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016). Além disso, foi bicampeão olímpico com a seleção dos EUA, conquistando o ouro em Pequim 2008 e Londres 2012. Kobe é até hoje o mais jovem a jogar um All-Star Game da NBA com 19 anos e 169 dias.

Assim como Shaq, muitas pessoas também questionaram a não presença de um jogador que esteve entre os melhores do século no top 10.

Veja a lista os 20 melhores da história da NBA:

Michael Jordan LeBron James Kareem Abdul-Jabbar Magic Johnson Bill Russell Shaquille O'Neal Tim Duncan Larry Bird Wilt Chamberlain Stephen Curry Kobe Bryant Hakeem Olajuwon Kevin Durant Oscar Robertson Jerry West Kevin Garnett Nikola Jokić Dirk Nowitzki David Robinson Julius Erving

A lista trouxe algumas decisões ousadas, como a presença de de Shaquille O'Neal à frente de Stephen Curry e Wilt Chamberlain, e a ausência de Kobe Bryant do top 10. O astro dos Lakers aparece apenas na 11ª posição.

O eterno debate: Michael Jordan x LeBron James

A escolha de Jordan como número 1 reacende o eterno debate entre o impacto dominante de Jordan nos anos 1990 e a longevidade incomparável de LeBron, que coleciona recordes em sua 22ª temporada. Para o Bleacher Report, Michael Jordan superou a longevidade e a influência de LeBron James.