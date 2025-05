Prestes a debutar como profissional em Roland Garros, João Fonseca teve uma trajetória de vitórias também como juvenil. Valter Albuquerque, o Valtinho, morador da Rocinha, em entrevista ao Lance!, relembrou a única vez que enfrentou o número 1 do Brasil, em 2018. Confira no vídeo acima.

- Foi um jogo muito legal. Desde aquela época ele tinha uma super direita, a esquerda não tanto, hoje ela já aparece mais. Era um cara que já era muito difícil jogar na época - elogia Valtinho, de 19 anos.

Para o atleta da Rocinha e do Instituto Tennis Route, na Barra, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, tem duas virtudes fundamentais para ter sucesso nas quadras:

- O João é um cara que sempre quis, sempre deu a vida na quadra. Apesar de ser muito talentoso, ele não chegaria onde está sem muito esforço. O talento junto com o esforço faz toda a diferença, e o João tem tudo isso.

Como juvenil, as principais façanhas de João Fonseca foi ter chegado ao topo do ranking mundial, ter vencido a Copa Davis e triunfado no US Open da categoria.

João Fonseca em torneio juvenil em 2022 (Foto: Marcello Zambrana/CBT)

Rival de Fonseca na estreia faz final neste sábado

Neste sábado, às 10h (de Brasília), Hubert Hurkacz (31º do mundo), rival do número 1 do Brasil na estreia em Roland Garros, fará sua primeira final na temporada. O adversário, pelo ATP 250 de Genebra, na Suíça, será o sérvio Novak Djokovic, que tenta o 100º título da carreira. No confronto direto, o ex-número 1 do mundo e atual sexto do ranking está invicto.

O polonês chegou à decisão após superar o qualifier austríaco Sebastian Ofner por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Já Nole eliminou o britânico Cameron Norrie, ex-top 10, por 6/4, 6/7 e 6/1.

Hurkacz foi semifinalista em Wimbledon

Atual 31º do ranking mundial, Hubert Hukacz soma oito títulos na carreira, um deles conquistado no saibro, e foi semifinalista de Wimbledon em 2021. Nesta temporada, ele soma duas vitórias contra tenistas do top 10: nas quartas de final do ATP de Genebra, eliminou o americano Taylor Fritz (4º), e em fevereiro, nas quartas de Roterdam, superou o russo Andrey Rublev (9º).

Em Roland Garros, o melhor resultado do polonês foi chegar às oitavas de final, fase que disputou duas vezes. No ano passado, perdeu para o búlgaro Grigor Dimitrov, e em 2022, foi eliminado pelo norueguês Casper Ruud.

