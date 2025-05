João Fonseca sofreu, nesta quinta-feira (8), sua primeira derrota em estreias em Masters 1000. Depois de um começo errático, o brasileiro esboçou reação no segundo set; mas acabou superado, na estreia em Roma, pelo húngaro Fabian Marozsan (61º), por 6/3 e 7/6.

O carioca, de 18 anos, ainda salvou um break quando sacou em 5/5 e o primeiro match-point, no 3/6 do tiebreak, mas acabou derrotado.

Cometendo erros não-forçados, dois deles no final do game, João Fonseca foi quebrado, pela primeira vez, quando sacou em 1/2. Depois, o rival, sacou para abrir 4/1. Dois games depois, o húngaro, que não teve o saque ameaçado nesta parcial, confirmou o serviço e fez 5/2. O húngaro precisou de 28 minutos para fechar o set.

O panorama do início da segunda parcial foi idêntico ao da primeira. Marozsan conquistou a quebra na segunda vez que o número 1 do Brasil serviu. Nesse caso, no terceiro game. Depois, abriu 3/1. João Fonseca, dessa vez, aproveitou o primeiro break que teve na partida para devolver a quebra quando o rival sacava em 3/2. Dois games depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, empurrado pela torcida, teve outros três breaks, todos salvos pelo adversário.

Wild e Bia Haddad também estreiam nesta quinta

Thiago Wild, 120º, que ganhou os dois jogos do qualifying, também estreia nesta quinta. O adversário será o português Nuno Borges, 40º do mundo, e o paranaense está invicto no confronto direto, com duas vitórias em duas partidas.

Bia Haddad também estreia nesta quinta. Em torno das 13h, a número 1 do Brasil e 22ª do mundo mede forças com a tcheca Marie Bouzkova, 53ª. Todos os quatro jogos anteriores entre elas tiveram como vencedora a paulistana.

Próximo torneio de João Fonseca

A precoce derrota de Fonseca pode ter um "lado bom" afinal. Após uma sequência de derrotas, o brasileiro terá todo o mês de maio para se preparar para o segundo Grand Slam de sua carreira. Marcado pela forte eliminação de Rublev, o Australian Open foi o primeiro contato do jovem tenista com um dos quatro maiores torneios do tênis mundial. Assim, o próximo torneio do carioca de 18 anos será Roland Garros, que começa no dia 25 de maio.