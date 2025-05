Bia Haddad estreia contra jovem americana em Roland Garros

Semifinalista em 2023, em sua maior campanha em Grand Slams até agora, Bia Haddad Maia vai estrear contra uma americana em Roland Garros. A rival da brasileira será a americana Hailey Baptiste, 70ª do mundo, de 23 anos, que acaba de subir 20 posições no ranking mundial, alcançando seu melhor posto na carreira. Será a primeira participação da tenista dos EUA em Paris.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Há duas semanas, Baptiste furou o qualifying do WTA de Roma e chegou à terceira rodada, perdendo apenas para a ucraniana Elina Svitolina (vídeo abaixo). O torneio também é disputado no saibro, como Roland Garros.

Caso avance, a brasileira, que perdeu na estreia em 2024, para a italiana Elisabetta Cocciaretto, terá pela frente a japonesa Moyuka Uchijima ou uma jogadora que sairá do qualifiyng.

continua após a publicidade

Há dois anos, em sua caminhada rumo às semifinais, Bia derrotou nomes como a tunisiana Ons Jabeur, sétima favorita, nas quartas de final. Na rodada seguinte, a brasileira acabou sueprada pela polonesa Iga Swiatek, principal cabeça de chave daquela edição do torneio parisiense.

Bia Haddad estreou em 2015

Então número 166 do mundo, Bia estreou em Roland Garros em 2015, mas parou na terceira e última rodada do qualifying. Dois anos depois, já como a 101ª do mundo, a brasileira furou o classificatório, mas acabou superada pela russa Elena Vesnina, na estreia da chave principal.

continua após a publicidade

Nùmero 1 do mundo, Aryna Sabalenka vai estrear contra Kamilla Rakhimova. Segunda favorita, a americana Coco Gauff terá pela frente a australiana Olivia Gadecki na primeira rodada.

Na chave masculina, o tenista em atividade com mais títulos é Novak Djokovic.

Brasileira enfrenta americana nesta quinta

Nesta quinta, a número 1 do Brasil e 23ª do mundo está enfrentando a americana Emma Navarro, pelas quartas de final do WTA de Estrasburgo.