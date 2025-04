João Fonseca erra muito e para na estreia do Challenger de Estoril

Nesta quarta-feira (30), com um alto índice de erros (25, contra 14 do rival), João Fonseca amargou a derrota para o tenista de pior ranking nesta temporada. Número 93º do mundo, o holandês Jesper de Jong, por sua vez, teve uma atuação impecável, derrotando o número 1 do Brasil e 65º do planeta por 6/2 e 7/5, na estreia do Challenger de Estoril, em Portugal. Nos winners (pontos vencedores), o tenista da Holanda também foi superior: 19 a 12.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Antes de Jong, o tenista de pior ranking que derrotara o carioca, de 18 anos, foi o francês Alexandre Muller, 60º, na estreia no Rio Open, em fevereiro. O brasileiro também perdera para o americano Tommy Paul (12º, na segunda rodada de Madri), para o australiano Alex De Minaur (11º), na terceira fase em Miami, para o britânico Jack Draper (14º), na segunda rodada em Indian Wells, para o francês Ugo Humbert (15º) na Copa Davis, e para o italiano Lorenzo Sonego (55º), na segunda rodada do Aberto da Austrália.

O brasileiro, que vinha de 10 vitórias em 10 jogos em Challengers em 2025 (com os títulos em Camberra e em Phoenix), segue para o Masters 1000 de Roma, que começa na próxima quarta-feira. Depois, João Fonseca joga Roland Garros. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, disputará os dois torneios pela primeira vez como profissional.

continua após a publicidade

Inteligente taticamente, Jong encaixou algumas curtas , tirando o brasileiro da sua zona de conforto, que é distribuir seus potentes golpes do fundo de quadra. O holandês também surpreendeu com ótimas subidas à rede. Por outro lado, o número 1 do Brasil cometeu bem mais erros que o normal. E foi quebrado duas vezes, nos segundo e oitavo games, perdendo a parcial, sem ameaçar o saque do rival, após 29 minutos.

João Fonseca esboça reação na segunda parcial

Embalado, o 93º do mundo voltou a levar a melhor no serviço do carioca no segundo game da parcial seguinte. Jong sacou para abrir 3/0, mas João Fonseca devolveu a quebra quando o adversário serviu em 3/1. O brasileiro ainda chegou a empatar em 3/3. No entanto, quando sacou em 5/6, o número 1 do Brasil viu o rival, com uma passada de cruzada, finalizar o jogo.

continua após a publicidade

Com a vitória, De Jong vai duelar com o espanhol Bernabe Zapata Miralles (380º) na próxima fase em Estoril.

Algoz de João Fonseca na segunda rodada em Madri, sábado passado, Tommy Paul parou nas oitavas de final na capital espanhola. Nesta quarta, o americano (12º) pardeu para o britânico Jack Draper (6º), por duplo 6/2. Nas quartas, o rival do tenista da Grã-Bretanha será o italiano Matteo Arnaldi carrasco do americano Frances Tiafoe, por 6/3 e 7/5.

➡️Quanto João Fonseca faturou em prêmio no Madrid Open?