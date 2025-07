Time brasileiro de ginástica rítmica chega em Milão para a Copa

A delegação brasileira de Ginástica Rítmica chegou a Milão, na Itália, para disputar uma etapa da Copa do Mundo após período de aclimatação na Bulgária. O grupo viajou nesta terça-feira (15) para participar do evento que acontece no Unipol Forum entre sexta-feira e domingo. A competição integra a preparação para o Mundial do Rio de Janeiro, marcado para começar em 20 de agosto.

A equipe brasileira permaneceu dez dias em Sófia, capital búlgara, onde desembarcou no dia 5 de julho. O período serviu para ajuste ao fuso horário europeu e adaptação às condições de competição internacional.

Equipe brasileira de Ginástica Artística na Bulgária (Foto: Divulgação / CBG)

As ginastas realizaram um treino-controle no último sábado, permitindo à comissão técnica avaliar o atual estágio de preparação das atletas. O Brasil será representado por duas competidoras nas provas individuais e por uma equipe de conjunto formada por oito ginastas. Camila Ferezin, treinadora da Seleção Brasileira de Conjunto, destacou a importância do período preparatório:

— A adaptação ao fuso horário é essencial. Pudemos ainda fazer, no último sábado (12), um treino-controle. Convivemos com treinadoras búlgaras e com a equipe norte-americana, que escolheu o mesmo local para realizar a aclimatação de suas ginastas. Pudemos visualizar a situação atual da nossa Seleção, avaliando coreografias, formação e demais aspectos. Em Milão, nossa expectativa é que as meninas acertem as coreografias. Isso é o mais importante: elas reproduzirem da melhor forma, em competição, o que já fazem nos treinamentos. Acreditamos que o resultado será consequência de todo um processo.

A delegação brasileira conta com atletas de seis estados diferentes. Barbara Domingos (AGIR/SP) e Maria Eduarda Alexandre (AGITO/PR) competem nas provas individuais. Já o conjunto é formado por Ana Luiza Franceschi (AGRD/SC), Barbara Vitoria Galvao (SESI/AL), Julia Beatriz Kurunczi (UNOPAR/PR), Maria Eduarda Arakaki (CMM/AL), Maria Paula Caminha (GORBA/BA), Mariana Vitoria Pinto (AGIR/PR), Nicole Duarte (UNOPAR/PR) e Sofia Pereira (INCESP/ES).

Brasil se reuniu com outras equipes de ginástica rítmica

A escolha de Sófia como base preparatória possibilitou intercâmbio técnico com outras equipes. A delegação norte-americana também utilizou a cidade búlgara para sua aclimatação, proporcionando troca de experiências entre as equipes.

Após a etapa italiana, a equipe brasileira continuará sua preparação para o Mundial do Rio de Janeiro. A competição em Milão servirá como parâmetro para ajustes finais antes do campeonato em solo brasileiro.