‘Prêmio Sou do Esporte’ celebra 10 anos com cerimônia no Copacabana Palace

O Instituto Sou do Esporte realizará a cerimônia de entrega do Prêmio Sou do Esporte de 2025 no próximo dia 9 de dezembro, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O evento, que marca uma década de existência da premiação, reunirá aproximadamente 450 convidados, entre atletas, gestores e representantes de empresas e do poder público.

Uma das novidades desta edição é a disponibilização de 15 mesas exclusivas para empresas, cada uma comportando até dez convidados. Esta iniciativa busca ampliar a participação corporativa e criar oportunidades de networking. As empresas interessadas em adquirir mesas para o evento podem obter informações pelo e-mail [email protected] ou no site soudoesporte.com.br.

Também no site soudoesporte.com.br estão disponíveis informações sobre inscrições do Prêmio Sou do Esporte nas categorias Campanha de Comunicação no Esporte, Publicidade no Esporte, Evento Esportivo, Terceiro Setor e Meio Ambiente, que podem ser enviadas para o endereço [email protected].

Mestre de cerimônias será Lars Grael

A celebração do Prêmio Sou do Esporte também oficializará a renovação do patrocínio de naming rights pela Foco Radical, empresa que completa 20 anos de atuação no mercado. Lars Grael atuará como mestre de cerimônias, seguindo a tradição de ter personalidades esportivas conduzindo o evento, como ocorreu em edições anteriores com Ágatha Rippel, Daniel Dias, Carlão, Virna e Nalbert Bitencourt.

O canal Bandsports fará a transmissão ao vivo do Prêmio Sou do Esporte. O evento é organizado pelo Instituto Sou do Esporte, presidido por Fabiana Bentes, que anualmente reúne figuras de destaque do cenário esportivo brasileiro.

— O Copacabana Palace é um local icônico e perfeito para celebrar os 10 anos do prêmio e homenagear à altura os maiores nomes do nosso esporte. Queremos proporcionar uma experiência inesquecível, e a iniciativa das mesas representa uma oportunidade inédita de acesso para empresas que, muitas vezes, não têm possibilidade de patrocínio, mas que desejam participar desse momento de celebração e conexão com os principais personagens do esporte nacional — afirmou Fabiana Bentes.

Após a celebração dos 10 anos, o Instituto Sou do Esporte lançará o PIB do Esporte, conforme anunciado pela presidente da organização. O evento simboliza uma década de atuação do instituto na governança do esporte brasileiro.