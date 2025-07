Foi divulgada, nesta terça-feira, a relação dos atletas que disputam o torneio do US Open, que contará com a estreia de João Fonseca . Disputado nas quadras rápidas de Flushing Meadows, em Nova York, o último Grand Slam da temporada começa em 24 de agosto





Hoje com 18 anos, João Fonseca bateu na trave do torneio em 2024, perdendo nos detalhes na final do qualificatório. Um ano antes, o brasileiro foi o campeão juvenil do evento em 2023, se tornando número 1 do mundo do ranking da categoria logo a seguir.

Fonseca, atual 48º colocado, mais jovem brasileiro no top 50 na história, completará 19 anos antes do início da chave, no dia 21 de agosto, data em que disputará exibição com lendas do esporte na quadra central, Arthur Ashe.

Este será o terceiro Slam seguido com entrada direta do brasileiro, que fez terceira rodada em Roland Garros e em Wimbledon e parou na segunda rodada do Australian Open, em janeiro. No torneio em Melbourne, o jovem carioca chocou o mundo ao derrotando o russo Andrey Rublev, então nove do ranking (vídeo abaixo).

Kyrgios disputa evento

O italiano Jannik Sinner, atual campeão e número 1 do mundo, lidera a lista com o espanhol Carlos Alcaraz logo abaixo. O sérvio Novak Djokovic também está na lista e tenta mais uma vez o 25º Major, que o deixaria como o maior campeão de todos os tempos entre homens e mulheres.

Três jogadores pegaram ranking protegido. Nick Kyrgios, o finlandês Emil Ruusuvuori e o austríaco Sebastian Ofner. A lista masculina fecha no cazaque Alexander Shevchenko, 101º.

Os próximos torneios de João Fonseca

Antes do Slam americano, o tenista estará no Masters de Toronto, no Canadá, a partir do dia 27, e na sequência no Masters 1000 de Cincinnati, em solo americano, que começa em 7 de agosto.

Bia Haddad também confirmada no US Open



Assim como João Fonseca, Bia Haddad Maia foi confirmada na lista oficial do US Open. A única brasileira na chave feminina terá a dura missão de defender as quartas de final no evento em Nova York, quando obteve seu maior resultado, ano passado. Atual 21ª, ela deve ser uma das 32 cabeças de chave uma vez que, praticamente, não defende pontos até a semana anterior ao evento, quando são definidas as 32 favoritas.

Atual campeã, Aryna Sabalenka retorna e terá Coco Gauff, campeã de 2023, e Iga Swiatek, vencedora de 2022 e atual campeã de Wimbledon, como principais concorrentes.