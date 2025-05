Djokovic derrota rival de João Fonseca e conquista o 100º troféu

Dois dias depois de completar 38 anos, Novak Djokovic, neste sábado (24), na final do ATP 250 de Genebra, derrotou o rival de estreia de João Fonseca em Roland Garros. Com o triunfo por 5/7, 7/6 e 7/6, sobre o polonês Hubert Hurkacz, o sérvio conquistou o 100º título da carreira. Desde a final olímpica de agosto de 2024, no saibro de Roland Garros, que o ex-número 1 do mundo não conquistava um torneio.

No set decisivo deste sábado, Djkokovic perdia por 4 a 2. Foi sua oitava vitória em oito jogos contra Hurkacz.



Até este sábado, na história, apenas dois tenistas haviam chegado ao 100º troféu. O primeiro deles foi Jimmy Connors, recordista nesse quesito, com 109 conquistas. Ex-líder do ranking (em 1974), esse ex-tenista americano, hoje com 72 anos, venceu 1274 partidas e perdeu outras 283, enquanto profissional. De tantos títulos, destaques para oito de Grand Slams: cinco no US Open (1974, 1976, 1978, 1982 e 1983), dois em Wimbledon (1974 e 1982) e Aberto da Austrália (1974).



Foi a segunda final do sérivo na temporada. Em março, o hexcampeão sérvio foi surpreendido pelo tcheco Jakub Mensik na final do Masters 1000 de Miami, na quadra rápida.



Os rivais de Djokovic e João Fonseca em Paris

Se João Fonseca estreia contra Hurkacz em Roland Garros, o tricampeão sérvio (vencedor em 2016, 2021 e 2023) Djokovic estreia contra o americano Mackenzie McDonald. Depois, pode duelar com o anfitrião Moutet. O canadense Dennis Shapovalov e o russo Daniil Medvedev devem medir forças contra o ex-líder do ranking nas rodadas seguintes. Já o alemão Alexander Zverev é um provável rival nas quartas de final. Caso avance até lá, o sérvio poderá enfrentar Sinner a uma rodada da decisão francesa.

Com 96 vitórias e 16 derrotas em Paris, Djokovic parou nas quartas de final do ano passado, quando, lesionado, nem entrou em quadra contra o norueguês Casper Ruud. No ano anterior, diante do mesmo rival, o ex-líder do ranking conquistou o terceiro troféu em Paris.

Neste ano, sem nenhum triunfo em Masters 1000 no saibro, pela primeira vez na carreira.

