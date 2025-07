O que campeão da NBA disse sobre o Brasil que causou polêmica?

Na última semana uma fala do campeão da NBA e astro do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokoumpo gerou debate entre os brasileiros. Antetokounmpo estava participando da live do famoso streamer americano, IShow Speed, quando brincou se ele não tinha um filho perdido do Brasil.

O jogador da NBA estava pergutando para o streamer se ele tinha filhos e brincando que por Speed viajar muito, ele tinha um filho perdido por aí. — Você já esteve no Brasil? — perguntou o ala-pivô para Speed que respondeu que já esteve em território brasileiro. — Com certeza você tem um filho, mano — brincou Antetokounmpo.

Apesar de ter sido uma brincadeira entre amigos, a fala de Antetokounmpo foi bastante criticada pelos brasileiros.

De saída do Bucks?

O grego, Giannis Antetokpounmpo, é hoje um dos melhores jogadores da NBA. Foi campeão com a equipe do Milwaukee Bucks na temporada 2020-2021 da NBA e eleito MVP das Finais. Apesar disso os rumores sobre uma possível saída do ídolo do Milwaukee Bucks são destaques do mercado da offseason da NBA.

— Uma coisa que Milwaukee tem oferecido a ele é ter a bola nas mãos com muito mais frequência na próxima temporada. Ele jogou com um cara como Damian Lillard e ele não vai sair. Além disso, não acho que haverá surpresa se Thanasis (Antetokounmpo) voltar a jogar neste time. Mas o Bucks está dizendo a Giannis: "vamos te dar mais controle, mais toques na bola e mais responsabilidade na criação". Assim, acredita que pode competir na Conferência Leste — afirmou Charania.

O sucesso esperado pelo Bucks na NBA com Antetokounmpo não apenas "imaginação" da equipe. Liderado pelo astro grego, a franquia conquistou o título em 2021 após 50 anos de jejum. Com isso, a atual campanha foi apenas o primeiro passo para um futuro de sucesso na NBA.

Antetokounmpo visita o Rio de Janeiro

O astro da NBA Giannis Antetokounmpo esteve no Brasil no mês de Junho. O grego participou da reinauguração de uma quadra de basquete na Praça Claudio Coutinho, no Leblon, Rio de Janeiro. O local foi reformado e revitalizado pela Betano, empresa na qual o jogador do Bucks é embaixador global.

Giannis Antetokounmpo em inauguração no Rio de Janeiro (Foto: Anna Ramos / Lance!)

— Minha história está ligada com quadras públicas. Foi assim que descobri a minha paixão pelo basquete. Espero que essa quadra inaugurada hoje pela Betano permaneça sempre cheia e possa incentivar a formação de novos talentos — afirma Giannis Antetokounmpo.

Giannis viu a Seleção Brasileira na Neo Química Arena

Antetokounmpo e sua família viajaram para São Paulo, onde acompanharam à partida da Seleção Brasileira de Futebol, na Neo Química Arena, contra o Paraguai. Na ocasião, o Brasil garantiu a vitória por 1 a 0 pelo jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.