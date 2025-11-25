Makhachev admite ter quase desistido de luta no UFC; entenda

É importante entender se o correto para o atleta é parar ou continuar na disputa, seja dentro ou fora do octógono. Essa decisão foi muita analisada por Islam Makhachev e a equipe de Tagir Ulanbekov, que quase jogou a toalha durante sua luta contra Kyoji Horiguchi no UFC Qatar. O campeão dos meio-médios revelou detalhes sobre a situação do amigo após seu retorno à Rússia.

— Sinceramente, eu até quis interromper a luta. Mas, conhecendo o caráter de Tagir, que luta até o fim, eu não o fiz. Ele simplesmente não se sentia confortável o suficiente para continuar lutando. Acho que nossa equipe vai se reunir e tomar uma decisão. Tagir nunca mais fará um corte de peso como esse — disse Makhachev.

O favoritismo do confronto estava a favor de Tagir. Apesar disso, desde o início do cronômetro, o que se destacou foi a superioridade de Kyoji dentro do octógono. Embora os russos sejam conhecido pelo grappling, Ulanbekov sofreu com o controle no chão do japonês, que encaixou um bom mata-leão e venceu após os três tapinhas.

Segundo Makhachev, o motivo para a fraca atuação do amigo foi a falta de energia pelo corte corte de peso enfrentado para o UFC Qatar. Aos 34 anos, Tagir enfrentou um processo difícil e extremo, o que o prejudicou durante o duelo.

— Não é segredo que Tagir é mais velho do que eu. E eu acompanhei todo o processo de corte de peso dele. Ninguém teve um corte de peso mais difícil do que o dele. Mesmo no dia da luta, conversei com ele antes e depois do combate, dizendo que ele não deveria gastar tanta energia com o corte de peso. Ontem (no UFC Qatar), Tagir mostrou talvez apenas 50% de si mesmo. Ele entrou lá e, após a primeira troca de golpes, já estava inchado e sem ar — destacou o campeão dos meio-médios.

Noite difícil para Makhachev no UFC Qatar

Uma semana depois de se tornar duplo-campeão no UFC, Islam Makhachev e o clã do Daguestão sofreram com duas duras derrotas no Fight Night do Qatar. A primeira aconteceu ainda no card preliminar na luta entre o dinamarquês Nicolas Dalby e o russo Saygid Izagakhmaev, que foi superado por decisão dividida.

Na abertuda do card principal, mais um duelo contou com Makhachev como corner. Dessa vez, o russo Tagir Ulanbekov acabou finalizado por Kyoji Horiguchi no terceiro round. A luta, inclusive, foi marcada pelo retorno do japonês ao UFC após nove anos.