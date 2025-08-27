Djokovic bate recorde de Federer com nova vitória no US Open

Tetracampeão, Novak Djokovic levou um susto no primeiro set e chegou a se irritar. Depois, tomou as rédeas da partida e avançou à terceira rodada do US Open, ao derrotar o qualifier e anfitrião Zachary Svajda (145º), por 6/7, 6/3, 6/3 e 6/1, nesta quarta-feira (27). É a 19ª vez que o ex-número 1 do mundo e atual sétimo passa pela segunda fase em Nova York.



Aos 38 anos, Nole também ultrapassou o recorde do ex-tenista suíço Roger Federer e chegou à 75ª vaga em terceira rodada de Grand Slams.

- Não estava, realmente, feliz com meu tênis na primeira parte da partida, mas também dou crédito ao Zach por jogar um tênis de alta qualidade. Foi uma infelicidade ele sofrer uma lesão no final do segundo set. Obviamente, ele não pôde servir tão bem quanto no primeiro, mas desejo a ele tudo de melhor - disse o ex-líder do ranking, que, na estreia, derrotou outro americano: Learner Tien.



Djokovic tem recorde para quebrar no US Open

Agora, o sérvio está a seis vitórias do recorde de jogador com mais vitórias no US Open. Atualmente, a marca pertence ao norte-americano Jimmy Connors, que soma 98 triunfos. Nos demais Grand Slams, Djokovic também faz história. São 99 triunfos no Australian Open, 101 em Roland Garros e outras 102 em Wimbledon. Além disso, ele é o recordista da história do tênis nos principais torneios do ranking da ATP, com 393 vitórias na carreira.

