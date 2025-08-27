menu hamburguer
Fora de Campo

Europeus reagem a jogo de João Fonseca no US Open: ‘Lembrete’

Brasileiro desperdiça breaks e para na segunda rodada do torneio

João Fonseca na vitória na estreia do US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP )
imagem cameraJoão Fonseca na vitória na estreia do US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP )
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/08/2025
16:28
Atualizado há 2 minutos
Fãs de tênis do mundo todo não engoliram bem a derrota de João Fonseca por 3 set a 0 (7/6 (4), 6/2 e 6/3) , contra o tcheco Tomas Machac, de 24 anos e 22º do mundo. O brasileiro lutou, teve break points nos três sets, mas acabou se despedindo na segunda rodada do US Open.

Na estreia, João Fonseca venceu seu jogo na chave principal do US Open contra o sérvio Miomir Kecmanovic.

João Fonseca x Tomas Machac - US Open

✍️Texto adaptado de Gustavo Loio

Machac, atual número 22 do ranking da ATP, vive um dos melhores momentos de sua carreira. João Fonseca, de 19 anos, buscava igualar sua melhor campanha em Grand Slams, a terceira rodada, fase alcançada em Roland Garros e Wimbledon. Apenas no Aberto da Austrália que João Fonseca havia parado na segunda rodada.

O tcheco Tomas Machac na vitória sobre o italiano Luca Nardi na estreia do US Open (Foto: AL BELLO/ AFP)
Tomas Machac, algoz de João Fonesca no US Open (Foto: AL Bello/AFP)

Na terceira rodada do US Open, em Nova York, o algoz do brasileiro deve duelar com Jakub Mensik, de 19 anos e 16º do mundo, que é favorito contra o francês Ugo Blanchet (184º). Em dezembro, João Fonseca derrotou o jovem tcheco na terceira rodada da fase de grupos do NextGen Finals, na Arábia Saudita, numa batalha de cinco tiebreaks.

➡️ João Fonseca desperdiça breaks e para na segunda rodada do US Open

