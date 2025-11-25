Carlos Prates crava chances contra Makhachev: 'Aproveitar os 30%'

Carlos Prates avaliou o possível confronto com o campeão russo, reconhecendo que a diferença de estilos de luta favorece Islam Makhachev. A declaração foi feita em entrevista ao canal "Olhar da Luta", após ambos vencerem suas lutas no UFC 322, realizado em 15 de novembro em Nova York (EUA).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O atleta da Fighting Nerds estimou ter "30% de chance de vencer" o atual campeão dos meio-médios do UFC. Islam ocupa atualmente a primeira posição no ranking peso-por-peso do UFC e acumula 16 vitórias consecutivas na organização, igualando o recorde que pertencia ao brasileiro Anderson Silva.

— Vou falar a verdade. Se eu lutar com ele (Makhachev), acredito que igual o Morales teria, igual o Jack Della Maddalena teve. Acho que a gente tem, por causa da dificuldade de jogo, da diferença do jogo, a gente tem 30% de chance de ganhar do Islam. Mas eu sou o cara que tem mais chances de aproveitar esses 30%. Acho que, de todos, sou o cara com mais chances de fazer esses 30% vingar. Por causa do meu estilo de luta, os golpes que eu mando, o jeito — afirmou Prates.

continua após a publicidade

O brasileiro também explicou sua estratégia para um eventual confronto com o pupilo de Khabib Nurmagomedov, conhecido por sua excelência na luta agarrada.

— Lógico que eu vou cair se lutar com ele, mas o foco é ficar em pé. A galera foca muito em não tomar queda. Às vezes nem foco tanto em defender a queda. Até porque se ficar nessa de 'não posso cair', acabo não soltando minha parte em pé. Então prefiro focar em levantar. E meter a porrada, que é o carro-chefe da casa (risos) — declarou.

continua após a publicidade

➡️ Carlos Prates cai no ranking mesmo com vitória no UFC 322; entenda

Para tentar atrair o interesse do campeão, Prates adotou uma abordagem diferente. O meio-médio se apresentou como a opção "menos difícil" entre os possíveis adversários para Makhachev em meio a intensa fase que vive a divisão.

A ascensão de Prates na categoria dos meio-médios (77 kg) já chamou a atenção do próprio campeão. A disputa pela próxima chance de título inclui nomes como Kamaru Usman, Michael Morales e Shavkat Rakhmonov. Além de Ilia Topuria que se destaca como campeão dos leves.

Relembre como foi o UFC 322

A história foi feita neste sábado (15) na luta principal do UFC 322. Para entrar no livro de recordes, Islam Makhachev é mais novo duplo-campeão do Ultimate com títulos nos leves e meio-médios.

Após dominar do primeiro ao último round, o russo frustou todas as expectativas do australiano Jack Della Maddalena, que defendia o cinturão pela primeira vez. A vitória foi confirmada por decisão unânime dos juízes, com parcial tripla de 50-45. Veja os resultados do card completo do UFC 322.

Em busca do feito inédito, Carlos Prates prometeu e conseguiu efetuar o primeiro nocaute do britânico Leon Edwards no UFC. O brasileiro começou na defensiva pelo forte jogo de chão do rival, mas faturou a vitória por via rápida no início do segundo round. Para fechar seu tempo no octógono de Nova York, aproveitou para pedir a disputa pelo cinturão dos meio-médios.