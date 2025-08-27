João Fonseca manda recado após derrota na segunda rodada do US Open

Na derrota desta quarta-feira (27), para o tcheco Tomas Machac, de 24 anos e 22º do mundo, João Fonseca viu o adversário salvar todos os quatro breaks. Após a partida, o número 1 do Brasil e 45 do mundo, de 19 anos, destacou as lições do revés na segunda rodada do US Open:



- Jogo difícil, contra um adversário sólido, com bons golpes. Esquerda muito boa, joga bem na primeira bola, entende de intensidade de jogo. Acho que ele conseguiu fechar bem as portas.

No primeiro set, com um ace, o 21º favorito em Nova York salvou o primeiro dos quatro breaks a favor do rival:



- Acho até tava melhor que ele no primeiro set, mas no tie-break ele foi frio e impôs um ritmo maior, e nos outros dois ele fechou as portas. Jogo que tem muito aprendizado, jogar contra um top 20 é diferente, então com certeza vou levar essa experiência para os próximos jogos - reconheceu o carioca.

João Fonseca, de 19 anos, buscava igualar sua melhor campanha em Grand Slams, a terceira rodada, fase alcançada em Roland Garros e Wimbledon. Apenas no Aberto da Austrália que João Fonseca havia parado na segunda rodada.

João Fonseca pode subir quatro posições

Apesar da derrota, o número 1 do Brasil, por ora, vai subindo quatro posições no ranking ao vivo da ATP, alcançando o 41º lugar. Mas essa colocação vai depender de como seus rivais mais próximos na lista vão terminar a campanha em Flushing Meadows

O próximo torneio do pupilo do técnico Guilherme Teixeira será a Copa Davis, dias 13 e 14 de setembro, em Atenas, na Grécia.

