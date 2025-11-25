Gastos com direitos de transmissão vão superar R$ 500 bilhões; entenda
Crescimento nos valores despejados pelas transmissões dos eventos só faz crescer
Os investimentos globais em direitos de mídia esportivos não param de aumentar. E, até 2030, eles devem alcançar um total de US$ 78 bilhões, segundo projeção da consultoria britânica Ampere Analysis. Na conversão atual, R$ 553 bilhões pela transmissão dos eventos. Montante que representa um crescimento de cerca de 20% em relação ao volume estimado para 2025.
De acordo com publicação original do site C21 Media, baseada no estudo, o avanço será impulsionado sobretudo pelos novos ciclos de direitos das principais ligas dos Estados Unidos. O novo contrato da NBA, válido a partir da temporada 2025–26, e as próximas renegociações da MLB, previstas para 2029, devem elevar o mercado norte-americano para mais de US$ 36 bilhões em 2030.
A Ampere também aponta que a NFL considera seus contratos atuais subvalorizados, o que poderia ampliar ainda mais o total investido. Na Europa, o crescimento projetado é mais gradual: os gastos devem subir de US$ 18,3 bilhões em 2025 para US$ 21,3 bilhões em 2030. Aumento influenciado por competições como Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de Inverno. A consultoria prevê ainda que plataformas globais de streaming deverão ampliar a disputa por direitos no continente.
Gastos globais em direitos de mídia
- 2025 - US$ 65 bilhões
- 2026 - US$ 74,7 bilhões
- 2027 - US$ 71,8 bilhões
- 2028 - US$ 75,9 bilhões
- 2029 - US$ 73,9 bilhões
- 2030 - US$ 78,2 bilhões
A Ásia aparece como o terceiro maior vetor de alta, com previsão de salto de US$ 7,2 bilhões para US$ 9,9 bilhões até o fim da década. O principal destaque é o críquete indiano, que terá novos ciclos de direitos a partir de 2027, incluindo torneios do ICC e a Indian Premier League.
- Os direitos esportivos continuam sendo um motor confiável de valor na mídia. As grandes renegociações nos EUA - incluindo MLB e, potencialmente, a NFL - podem levar os investimentos globais ainda mais alto - explicou Dan Harraghy, gerente sênior de pesquisa esportiva da Ampere. E ele concluiu:
- Ao mesmo tempo, o envolvimento crescente de plataformas globais de streaming pode transformar a competição nas licitações europeias, enquanto novos contratos de críquete na Ásia também vão valorizar. Juntas, essas dinâmicas elevarão os gastos mundiais para mais de US$ 78 bilhões até 2030.
