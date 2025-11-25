Os investimentos globais em direitos de mídia esportivos não param de aumentar. E, até 2030, eles devem alcançar um total de US$ 78 bilhões, segundo projeção da consultoria britânica Ampere Analysis. Na conversão atual, R$ 553 bilhões pela transmissão dos eventos. Montante que representa um crescimento de cerca de 20% em relação ao volume estimado para 2025.

De acordo com publicação original do site C21 Media, baseada no estudo, o avanço será impulsionado sobretudo pelos novos ciclos de direitos das principais ligas dos Estados Unidos. O novo contrato da NBA, válido a partir da temporada 2025–26, e as próximas renegociações da MLB, previstas para 2029, devem elevar o mercado norte-americano para mais de US$ 36 bilhões em 2030.

A Ampere também aponta que a NFL considera seus contratos atuais subvalorizados, o que poderia ampliar ainda mais o total investido. Na Europa, o crescimento projetado é mais gradual: os gastos devem subir de US$ 18,3 bilhões em 2025 para US$ 21,3 bilhões em 2030. Aumento influenciado por competições como Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de Inverno. A consultoria prevê ainda que plataformas globais de streaming deverão ampliar a disputa por direitos no continente.

Gastos globais em direitos de mídia

2025 - US$ 65 bilhões

2026 - US$ 74,7 bilhões

2027 - US$ 71,8 bilhões

2028 - US$ 75,9 bilhões

2029 - US$ 73,9 bilhões

2030 - US$ 78,2 bilhões

A Ásia aparece como o terceiro maior vetor de alta, com previsão de salto de US$ 7,2 bilhões para US$ 9,9 bilhões até o fim da década. O principal destaque é o críquete indiano, que terá novos ciclos de direitos a partir de 2027, incluindo torneios do ICC e a Indian Premier League.

- Os direitos esportivos continuam sendo um motor confiável de valor na mídia. As grandes renegociações nos EUA - incluindo MLB e, potencialmente, a NFL - podem levar os investimentos globais ainda mais alto - explicou Dan Harraghy, gerente sênior de pesquisa esportiva da Ampere. E ele concluiu:

- Ao mesmo tempo, o envolvimento crescente de plataformas globais de streaming pode transformar a competição nas licitações europeias, enquanto novos contratos de críquete na Ásia também vão valorizar. Juntas, essas dinâmicas elevarão os gastos mundiais para mais de US$ 78 bilhões até 2030.