Carlos Alcaraz é o tenista mais bem pago do mundo; veja lista

Carlos Alcaraz segue no topo do ranking dos tenistas mais bem remunerados do planeta. Pelo segundo ano seguido, o espanhol lidera a lista com receitas estimadas em 48,3 milhões de dólares (cerca de 263,5 milhões de reais) acumuladas nos últimos 12 meses, antes de impostos e comissões. O montante representa crescimento em relação ao ciclo anterior, quando havia faturado 42,3 milhões de dólares. As informações foram divulgadas pela Forbes.

A diferença para o segundo colocado diminuiu. Jannik Sinner praticamente dobrou seus ganhos no período e alcançou 47,3 milhões de dólares (258,3 milhões de reais), contra 26,6 milhões registrados no ano anterior. O desempenho em quadra e fora dela transformou o italiano em um dos nomes mais valorizados do circuito.

O terceiro posto da lista pertence a Coco Gauff. Aos 21 anos, a norte-americana somou 37,2 milhões de dólares (203 milhões de reais) no último ano. A quarta posição da lista ficou com Novak Djokovic. O sérvio, multicampeão de Grand Slam, acumulou 29,6 milhões de dólares (aproximadamente 157 milhões de reais) no último ano.

Logo atrás aparece Aryna Sabalenka, quinta colocada, com ganhos de 27,4 milhões de dólares (146 milhões de reais). A sequência ainda inclui a chinesa Qinwen Zheng, em sexto, com 26,1 milhões de dólares (141 milhões de reais), e a polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, que ocupa a sétima posição ao somar 24 milhões de dólares (130 milhões de reais).

O top 10 é completado por Taylor Fritz, com 15,6 milhões de dólares (81 milhões de reais), Frances Tiafoe, que obteve 15,2 milhões de dólares (81 milhões de reais), e Daniil Medvedev, dono da décima colocação com 14,3 milhões de dólares (75 milhões de reais).

