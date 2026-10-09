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Hugo Calderano reencontra algoz de Paris 2024 nas quartas do China Smash

Número 3 do mundo busca vaga na semifinal contra Félix Lebrun, na madrugada deste sábado (10)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 21:27
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Hugo Calderano durante partida do WTT Star Contender de São José dos Campos
Hugo Calderano no WTT Star Contender de São José dos Campos (Foto: World Table Tennis)

Hugo Calderano terá pela frente um rosto conhecido nas quartas de final do China Smash 2026. Na madrugada deste sábado (10), o número 3 do mundo encara Félix Lebrun, rival recorrente no circuito mundial de tênis de mesa e algoz na disputa pelo bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, em busca de um lugar na semifinal de um dos compromissos mais importantes da temporada. O confronto está previsto para às 2h.

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Calderano chega embalado pela campanha invicta no China Smash. Sem deixar sets para trás, passou pelo alemão Dimitrij Ovtcharov na primeira rodada, pelo sul-coreano An Jaehyun na segunda e, nas oitavas, teve sua atuação mais dominante. Diante do alemão Patrick Franziska, 22º do ranking mundial, o brasileiro repetiu o placar de 3 a 0 e se garantiu entre os oito melhores do torneio.

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Do outro lado da mesa, estará o número 2 do mundo, Félix Lebrun. O francês confirmou sua classificação ao derrotar o croata Tomislav Pucar, 30º do ranking, também em sets diretos.

O francês Alexis Lebrun é o adversário de Calderano nas quartas de final da Copa do Mundo
O francês Alexis Lebrun é o adversário de Calderano nas quartas do China Smash (Foto: ITTF)

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Calderano tenta reverter cenário contra Lebrun

Para Calderano, também está em jogo a diminuição da diferença em um retrospecto desfavorável. São três vitórias contra cinco derrotas em duelos contra o francês. A mais significativa delas custou ao brasileiro a primeira medalha olímpica em sua terceira participação nos Jogos, em Paris 2024.

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No mesmo ano, Hugo acumulou triunfos importantes contra Lebrun, levando a melhor nas quartas de final do WTT Champions Incheon e na final do WTT Star Contender Ljubljana. Já em 2025, o brasileiro voltou a bater o francês na decisão do torneio, disputado na Eslovênia, e conquistou mais um título sobre o rival.

Em março deste ano, Lebrun superou Calderano por 4 sets a 3 no WTT Champions Chongqing, na China, depois de um duelo decidido apenas no sétimo set. O encontro mais recente aconteceu em agosto, pelas quartas do Europa Smash, na Suécia, quando o francês venceu por 4 a 1 e ampliou sua vantagem no histórico.

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