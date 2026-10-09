Hugo Calderano reencontra algoz de Paris 2024 nas quartas do China Smash
Número 3 do mundo busca vaga na semifinal contra Félix Lebrun, na madrugada deste sábado (10)
Hugo Calderano terá pela frente um rosto conhecido nas quartas de final do China Smash 2026. Na madrugada deste sábado (10), o número 3 do mundo encara Félix Lebrun, rival recorrente no circuito mundial de tênis de mesa e algoz na disputa pelo bronze nas Olimpíadas de Paris 2024, em busca de um lugar na semifinal de um dos compromissos mais importantes da temporada. O confronto está previsto para às 2h.
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Calderano chega embalado pela campanha invicta no China Smash. Sem deixar sets para trás, passou pelo alemão Dimitrij Ovtcharov na primeira rodada, pelo sul-coreano An Jaehyun na segunda e, nas oitavas, teve sua atuação mais dominante. Diante do alemão Patrick Franziska, 22º do ranking mundial, o brasileiro repetiu o placar de 3 a 0 e se garantiu entre os oito melhores do torneio.
Do outro lado da mesa, estará o número 2 do mundo, Félix Lebrun. O francês confirmou sua classificação ao derrotar o croata Tomislav Pucar, 30º do ranking, também em sets diretos.
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Calderano tenta reverter cenário contra Lebrun
Para Calderano, também está em jogo a diminuição da diferença em um retrospecto desfavorável. São três vitórias contra cinco derrotas em duelos contra o francês. A mais significativa delas custou ao brasileiro a primeira medalha olímpica em sua terceira participação nos Jogos, em Paris 2024.
No mesmo ano, Hugo acumulou triunfos importantes contra Lebrun, levando a melhor nas quartas de final do WTT Champions Incheon e na final do WTT Star Contender Ljubljana. Já em 2025, o brasileiro voltou a bater o francês na decisão do torneio, disputado na Eslovênia, e conquistou mais um título sobre o rival.
Em março deste ano, Lebrun superou Calderano por 4 sets a 3 no WTT Champions Chongqing, na China, depois de um duelo decidido apenas no sétimo set. O encontro mais recente aconteceu em agosto, pelas quartas do Europa Smash, na Suécia, quando o francês venceu por 4 a 1 e ampliou sua vantagem no histórico.
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