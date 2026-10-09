Vítor Galvani exalta Tiago Splitter na NBA e projeta futuro no basquete
Treinador brasileiro acredita que trajetória de Splitter pode abrir portas para outros profissionais e fala sobre os sonhos dentro e fora das quadras
A trajetória de Tiago Splitter como treinador na NBA representa uma conquista que pode beneficiar outros profissionais brasileiros que sonham em trabalhar na principal liga de basquete do mundo. A avaliação é de Vítor Galvani, técnico que atua na NBA G League, liga de desenvolvimento da NBA.
➡️Tiago Splitter estreia nos Bulls com desafio ambicioso
Em entrevista ao Lance!, Galvani destacou a importância de Splitter, a quem considera um ídolo tanto pela carreira como jogador quanto pelo trabalho à beira da quadra. Para o treinador, conquistar espaço na NBA sendo estrangeiro é um desafio, o que torna ainda mais relevante o caminho percorrido pelo compatriota.
— O Tiago é um ídolo para a gente. Foi um ídolo como atleta e agora segue sendo como treinador. Ser técnico como estrangeiro na NBA é muito difícil. E ele conseguir fazer isso e conseguir fazer bem já na sua primeira temporada, depois de uma situação muito caótica no início da temporada, agora assumindo um contrato com os Bulls, é muito importante — afirmou.
Galvani também ressaltou que o sucesso de um treinador brasileiro no cenário internacional pode contribuir para ampliar as oportunidades de outros profissionais. Na avaliação dele, as conquistas individuais ajudam a fortalecer toda uma geração.
Para ilustrar esse pensamento, o técnico citou a relação entre Sergio Hernández, Rubén Magnano e Julio Lamas, nomes importantes da história do basquete argentino. Segundo Galvani, os três mantêm uma relação de amizade e reconhecem como as conquistas de cada um contribuíram para os demais.
— A gente torce muito para que ele dê certo, porque sabe que, muitas vezes, a vitória de um é a vitória de todos. [...] Eu acho que, sim, abrem portas para que mais treinadores talvez consigam isso no futuro — completou.
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Vítor Galvani revela sonhos para o futuro no basquete
Ao projetar os próximos cinco, dez ou 15 anos de carreira, Galvani destacou que seus objetivos vão além das conquistas profissionais. O treinador afirmou que deseja continuar contribuindo para o desenvolvimento dos atletas com quem trabalha e, ao mesmo tempo, proporcionar qualidade de vida à família.
Casado e pai de dois filhos, ele ressaltou a importância de oferecer boas condições para que a família possa viajar e conhecer outras culturas.
— Quero poder continuar impactando as vidas dos atletas com quem trabalho e continuar dando uma condição familiar para a minha esposa e para os meus dois filhos, para poderem viver bem, ter uma boa condição, viajar e conhecer outras culturas. É isso que eu vejo — concluiu.
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