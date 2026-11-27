Atleta paralímpica brasileira bate recorde mundial nos 800m
Brasileira venceu também os 400m na primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Virtus
A brasileira Keyla Barros conquistou duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos Virtus, disputados no México entre os dias 21 e 27 de novembro. O principal resultado veio nos 800 metros da classe T20, destinada a atletas com deficiência intelectual, prova em que a piauiense estabeleceu um novo recorde mundial ao completar o percurso em 2min14s30. Ela também venceu os 400 metros e encerrou sua participação na competição continental com dois títulos.
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Natural de Água Branca, no Piauí, Keyla superou a marca mundial anterior dos 800 metros, que pertencia à polonesa Barbara Bieganowska, com o tempo de 2min15s79. A brasileira baixou o recorde em 1s49 ao cruzar a linha de chegada em 2min14s30.
O resultado reforça a posição da atleta entre os principais nomes do atletismo paralímpico brasileiro. Além do recorde mundial, Keyla conquistou o ouro nos 400 metros da classe T20, ampliando sua coleção de resultados expressivos no cenário internacional.
A primeira edição dos Jogos Pan-Americanos Virtus reuniu atletas de diferentes países das Américas. A competição é organizada pela Virtus, entidade internacional responsável por promover o esporte de alto rendimento para pessoas com deficiência intelectual.
Trajetória de Keyla Barros no atletismo paralímpico
O desempenho no México soma-se a uma trajetória que já conta com conquistas importantes. Keyla é campeã mundial e medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, resultados que consolidaram seu nome entre as referências brasileiras da classe T20.
A nova marca mundial nos 800 metros representa mais um passo na evolução da atleta e fortalece sua preparação para os próximos compromissos internacionais.
Próximo desafio será o Mundial de 2027
Depois dos dois ouros e do recorde mundial no México, Keyla terá como próximo grande objetivo o Mundial de Atletismo Paralímpico de 2027. A competição está prevista para acontecer entre os dias 19 e 27 de junho, em Tashkent, no Uzbequistão.
A expectativa é que a brasileira chegue ao torneio como uma das referências da prova dos 800 metros T20, após estabelecer a nova melhor marca mundial e ampliar seu histórico de conquistas internacionais.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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