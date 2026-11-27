Marc Márquez anunciou nesta sexta-feira (27) que vai se aposentar da MotoGP após o GP de Valência, última etapa da temporada 2026. Aos 33 anos, o espanhol encerra a carreira como atual campeão mundial da categoria e dono de oito títulos na principal divisão da motovelocidade. A decisão foi comunicada durante as atividades no circuito Ricardo Tormo, na Espanha, e confirmada pela Ducati Lenovo Team.

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A despedida de Márquez acontece poucos dias depois de uma conquista histórica. No último fim de semana, durante o GP de Portugal, o piloto garantiu seu oitavo título da MotoGP e igualou o recorde de campeonatos da categoria, estabelecido pelo italiano Giacomo Agostini. Considerando todas as divisões do Mundial de Motovelocidade, o espanhol soma dez títulos.

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A notícia foi anunciada pelo próprio piloto em uma mensagem direcionada aos integrantes da equipe Ducati. Em uma declaração exibida durante a transmissão das atividades em Valência, Márquez agradeceu às pessoas que fizeram parte de sua trajetória e confirmou que o fim de semana marcará sua última participação na categoria.

— Obrigado a todos que fizeram parte desta jornada. Espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. Esta será minha última corrida na MotoGP. Fizemos história — declarou o espanhol.

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A aposentadoria encerra uma trajetória iniciada em 2008, quando Márquez estreou no Mundial de Motovelocidade. Ao longo de 19 temporadas, conquistou um título na 125cc, um na Moto2 e oito na MotoGP. O retrospecto também inclui 106 vitórias, 134 pódios e 78 pole positions.

Marc Márquez ergue o troféu de Campeão Mundial de MotoGP (Foto: Reprodução/ Instagram)

Superação de lesão marcou a carreira de Márquez

Apesar do domínio apresentado em diferentes momentos da carreira, o espanhol também enfrentou um longo período de dificuldades físicas. O principal episódio aconteceu em 2020, quando sofreu uma grave fratura no úmero direito durante o GP da Espanha, em Jerez.

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A lesão exigiu diferentes procedimentos cirúrgicos e afastou o piloto das pistas por um longo período. Nos anos seguintes, Márquez teve dificuldades para recuperar o melhor desempenho e encerrou sua passagem pela Honda ao fim de 2023, em busca de novos caminhos na carreira.

A mudança abriu espaço para uma retomada. Depois de uma temporada de adaptação, o espanhol voltou a disputar o título e conquistou o campeonato de 2025, encerrando um jejum de seis anos na categoria. Em 2026, voltou a levantar o troféu e ampliou sua coleção de conquistas.

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O último título também teve uma reviravolta expressiva. Márquez reverteu uma desvantagem de 102 pontos na classificação para alcançar a liderança e confirmar o campeonato, em uma das maiores recuperações da história da MotoGP.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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