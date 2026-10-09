Gabriel Medina mira primeira vitória na WSL 2026: 'Que venha'
Voltando de lesão, tricampeão mundial ainda não subiu ao lugar mais alto do pódio na temporada
Fora da WSL em 2025 por conta de uma lesão no ombro esquerdo, Gabriel Medina retornou às águas em 2026 e ainda busca sua primeira vitória no ano no Circuito Mundial. Tricampeão, o surfista garante, em entrevista exclusiva ao Lance!, estar "100% recuperado" e reconhece ter "batido na trave" em etapas da atual edição da WSL. Mesmo assim, não esconde a gana por se recuperar e vencer.
➡️ Gabriel Medina se torna embaixador global de marca de chinelos
Na temporada, Medina acumula duas etapas com o segundo lugar e duas com o terceiro como melhores resultados ao longo das nove já disputadas. Em Fiji, tirou um 10 na decisão, mas não foi suficiente. Em Teahuppo, ficou a 0,17 pontos das oitavas de final. O desempenho já o levou a liderar o ranking neste ano, mas, agora, ocupa a quinta colocação. Segundo Gabriel, a situação do momento não o desanima e segue confiante na busca pelo topo do pódio.
— Eu quero vencer a minha etapa esse ano; faltam três etapas ainda. Tenho fé, eu quero dar o meu melhor agora em Portugal, mas que venha essa vitória. Desde o começo do ano eu estava pensando: eu quero vencer uma etapa, mesmo voltando de lesão. Me preparei para isso e estou me preparando para esse momento. Bati algumas vezes na trave, mas a hora vai chegar.
A WSL desembarca em Peniche, em Portugal, em janela que se inicia no dia 16 de outubro. Depois, duas etapas encerram a temporada regular: Filipinas, a partir do dia 31 deste mês, e Havaí, em 8 de dezembro.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Fora das águas, Gabriel Medina passou por uma situação familiar difícil em agosto deste ano. Isabella Arantes, sua esposa, perdeu o filho que o casal recém-casado esperava. Apesar do momento conturbado, Medina lida da melhor forma com o acontecimento e exalta a relação com Isabella.
— Eu acho que a vida acontece, a gente tem que estar disposto a viver, e vão ter situações em geral, e é como a gente lida com essas situações. Mas é super importante você estar com um parceiro do seu lado, que te apoie, que te motive, e a vida fica mais leve. Então, me casei, estou amarradão e estou focado no meu trabalho, quero vencer eventos e meu dia de ser pai também vai chegar, então está tudo certo.
Gabriel Medina está fora do Mundial da ISA
O quinto lugar de Gabriel Medina no ranking mundial o deixou fora da classificação para o Mundial da ISA, que vale vagas extras para o país campeão nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Três brasileiros melhor colocados, Yago Dora, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo representarão o Brasil na competição que acontece em novembro, em Punta Rocas.
Fora da lista, que seguiu critérios da Surf Brasil, Medina segue focado na briga pela vaga olímpica sem a chance do Mundial. No retrospecto em Jogos Olímpicos, o atleta ficou no quarto lugar em Tóquio 2020 e foi bronze em Paris 2024.
— Meus planos são ir bem no Circuito Mundial, que, na verdade, é a classificatória para o (Mundial do) ano que vem, para quem não participa agora, do Peru. E esse é o meu foco, vou dar o meu melhor. Eu sei o que eu preciso fazer e quero estar lá nas Olimpíadas. Mais um ano: no Japão foi irado, Tahiti foi animal, com aquela foto que acabou viralizando. Então, só coisas boas. Espero estar na próxima também.
➡️ Rebeca Andrade é convocada para Mundial de ginástica; veja atletas do Brasil
Tudo sobre
Lance! Negócios
Gabriel Medina se torna embaixador global de marca de chinelosHá 12 minutos
Fórmula 1
Verstappen conquista pole da Sprint da F1 em Singapura; Bortoleto larga em 14ºHá 1 hora
Fórmula 1
McLaren revive lembranças do bicampeonato da F1 no GP de SingapuraHá 1 hora
Fórmula 1
Volta a volta da pole de Verstappen na sprint de Singapura pela F1Há 3 horas
Fórmula 1
GP de Singapura surge como único 'ponto fraco' de Max Verstappen na F1Há 3 horas
Fórmula 1
Russell lidera único treino livre do GP de Singapura pela F1 2026Há 6 horas
Mais LANCE!