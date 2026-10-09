Gabriel Medina mira primeira vitória na WSL 2026: 'Que venha'

Fora da WSL em 2025 por conta de uma lesão no ombro esquerdo, Gabriel Medina retornou às águas em 2026 e ainda busca sua primeira vitória no ano no Circuito Mundial. Tricampeão, o surfista garante, em entrevista exclusiva ao Lance!, estar "100% recuperado" e reconhece ter "batido na trave" em etapas da atual edição da WSL. Mesmo assim, não esconde a gana por se recuperar e vencer.

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Na temporada, Medina acumula duas etapas com o segundo lugar e duas com o terceiro como melhores resultados ao longo das nove já disputadas. Em Fiji, tirou um 10 na decisão, mas não foi suficiente. Em Teahuppo, ficou a 0,17 pontos das oitavas de final. O desempenho já o levou a liderar o ranking neste ano, mas, agora, ocupa a quinta colocação. Segundo Gabriel, a situação do momento não o desanima e segue confiante na busca pelo topo do pódio.

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— Eu quero vencer a minha etapa esse ano; faltam três etapas ainda. Tenho fé, eu quero dar o meu melhor agora em Portugal, mas que venha essa vitória. Desde o começo do ano eu estava pensando: eu quero vencer uma etapa, mesmo voltando de lesão. Me preparei para isso e estou me preparando para esse momento. Bati algumas vezes na trave, mas a hora vai chegar.

A WSL desembarca em Peniche, em Portugal, em janela que se inicia no dia 16 de outubro. Depois, duas etapas encerram a temporada regular: Filipinas, a partir do dia 31 deste mês, e Havaí, em 8 de dezembro.

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Gabriel Medina na etapa da WSL 2026 em Bells Beach (Foto: WSL/Cait Miers)

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Fora das águas, Gabriel Medina passou por uma situação familiar difícil em agosto deste ano. Isabella Arantes, sua esposa, perdeu o filho que o casal recém-casado esperava. Apesar do momento conturbado, Medina lida da melhor forma com o acontecimento e exalta a relação com Isabella.

— Eu acho que a vida acontece, a gente tem que estar disposto a viver, e vão ter situações em geral, e é como a gente lida com essas situações. Mas é super importante você estar com um parceiro do seu lado, que te apoie, que te motive, e a vida fica mais leve. Então, me casei, estou amarradão e estou focado no meu trabalho, quero vencer eventos e meu dia de ser pai também vai chegar, então está tudo certo.

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Gabriel Medina está fora do Mundial da ISA

O quinto lugar de Gabriel Medina no ranking mundial o deixou fora da classificação para o Mundial da ISA, que vale vagas extras para o país campeão nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Três brasileiros melhor colocados, Yago Dora, Ítalo Ferreira e Miguel Pupo representarão o Brasil na competição que acontece em novembro, em Punta Rocas.

Fora da lista, que seguiu critérios da Surf Brasil, Medina segue focado na briga pela vaga olímpica sem a chance do Mundial. No retrospecto em Jogos Olímpicos, o atleta ficou no quarto lugar em Tóquio 2020 e foi bronze em Paris 2024.

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— Meus planos são ir bem no Circuito Mundial, que, na verdade, é a classificatória para o (Mundial do) ano que vem, para quem não participa agora, do Peru. E esse é o meu foco, vou dar o meu melhor. Eu sei o que eu preciso fazer e quero estar lá nas Olimpíadas. Mais um ano: no Japão foi irado, Tahiti foi animal, com aquela foto que acabou viralizando. Então, só coisas boas. Espero estar na próxima também.

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