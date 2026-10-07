Rebeca Andrade é convocada para Mundial de ginástica; veja atletas do Brasil
Competição acontece em outubro, na Holanda
Ela está de volta! Após ficar fora do Mundial de ginástica artística 2025 em ano sabático, Rebeca Andrade foi convocada para a edição de 2026, que acontece entre 17 e 25 de outubro, em Roterdã, na Holanda. Nesta quarta-feira (7), a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) anunciou a lista de atletas que vão representar o país na competição.
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Neste ano, Rebeca disputará o Mundial pela nona vez e vai em busca de sua 10ª medalha. Ela lidera o ranking da temporada no salto, com 14,549 pontos, considerando a média das duas apresentações necessárias para disputar medalha no aparelho. Campeã mundial do salto em 2021 e 2023, ela chega a Roterdã com grandes chances do terceiro título mundial da carreira na prova.
Entre os homens, as principais apostas para medalhas na competição são Arthur Nory, na barra fixa, e Diogo Soares, no individual geral. Finalista olímpico em Tóquio 2020, Caio Souza será desfalque no Mundial. O ginasta sofreu uma ruptura no tendão do bíceps braquial direito durante a final das argolas na etapa de Szombathely da Copa do Mundo, no mês passado, e passou por cirurgia na semana passada.
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Mundial valerá vaga em Los Angeles 2028
O Mundial de Roterdã será a primeira oportunidade de classificação da ginástica artística para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. As equipes que conquistarem medalhas garantirão automaticamente uma vaga olímpica. As nove vagas restantes de cada gênero serão definidas no Mundial de Chengdu, na China, em 2027, competição que também distribuirá vagas individuais aos países que não conseguirem classificar uma equipe completa.
Confira a convocação completa do Brasil para o Mundial de ginástica artística*
Feminina
- Flávia Saraiva
- Gabriela Bouças
- Lorrane Oliveira
- Rebeca Andrade
- Sophia Weisberg
- Thais Fidelis
Masculina
- Arthur Nory
- Bernardo Miranda
- Diogo Soares
- Johnny Oshiro
- Patrick Corrêa
- Vitaly Guimarães
*Um ginasta será reserva em cada naipe
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