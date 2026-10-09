Gabriel Medina se torna embaixador global de marca de chinelos

Gabriel Medina fechou uma parceria relevante para sua carreira fora das águas. O surfista tricampeão mundial foi anunciado oficialmente, nesta sexta-feira (9), como embaixador global da marca "Rider", de chinelos, slides, papetes e sandálias. Medina ganhou também uma coleção exclusiva.

Nesta quinta (8), em inauguração da primeira loja da marca no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Gabriel Medina esteve presente e foi o responsável por cortar a fita de abertura oficial. Em um evento para imprensa e convidados, o surfista distribuiu autógrafos antes da volta à ação pela WSL, no próximo dia 16, em Portugal. Para ele, a parceria significa a realização de um sonho.

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— É uma marca global, então, para um atleta, eu me sinto honrado de fazer parte e de eles acreditarem em mim. E que seja uma parceria para sempre; faz parte do meu dia a dia, desde o design dos chinelos que a gente desenhou. A gente tentou passar a minha verdade ali. Estou viciado no slide (modelo de chinelo). Eu cresci usando a Rider, então hoje fazer parte do time é um sonho.

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A coleção criada para o surfista está exposta na loja, sob o mantra "A gente tira onda", mas as vendas ao público começam apenas em dezembro. Os calçados carregam um símbolo de Medina com uma prancha e têm inspirações nos mares, que estão presentes também na pele do medalhista olímpico em forma de tatuagem.

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Gabriel Medina com coleção exclusiva da Rider (Foto: Divulgação)

Segundo Alexandre Reis, gerente de marketing da "Rider", Gabriel Medina representa a "aura brasileira" tanto no esporte quanto fora dele. O profissional também exaltou os resultados do surfista dentro da água, aliados à sua resiliência.

— Ele, como primeiro campeão mundial de surf, tricampeão, trouxe a medalha nas últimas Olimpíadas, traz alegria para o povo brasileiro, que tem essa necessidade enorme e conecta com o DNA da Rider (...). A gente tem como objetivo valorizar a cultura e esse ponto de vista, em que o brasileiro é criativo, esforçado e muitas vezes não tem todos os recursos necessários, mas, por meio da resiliência e do esforço, consegue grandes conquistas.

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