Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Gabriel Medina se torna embaixador global de marca de chinelos

Surfista também ganhou coleção que leva seu nome

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 11:58
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Medina inaugura loja da Rider no Rio de Janeiro
Gabriel Medina inaugura loja da Rider no Rio de Janeiro (Foto: Divulgação)

Gabriel Medina fechou uma parceria relevante para sua carreira fora das águas. O surfista tricampeão mundial foi anunciado oficialmente, nesta sexta-feira (9), como embaixador global da marca "Rider", de chinelos, slides, papetes e sandálias. Medina ganhou também uma coleção exclusiva.

Nesta quinta (8), em inauguração da primeira loja da marca no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Gabriel Medina esteve presente e foi o responsável por cortar a fita de abertura oficial. Em um evento para imprensa e convidados, o surfista distribuiu autógrafos antes da volta à ação pela WSL, no próximo dia 16, em Portugal. Para ele, a parceria significa a realização de um sonho.

continua após a publicidade

— É uma marca global, então, para um atleta, eu me sinto honrado de fazer parte e de eles acreditarem em mim. E que seja uma parceria para sempre; faz parte do meu dia a dia, desde o design dos chinelos que a gente desenhou. A gente tentou passar a minha verdade ali. Estou viciado no slide (modelo de chinelo). Eu cresci usando a Rider, então hoje fazer parte do time é um sonho.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A coleção criada para o surfista está exposta na loja, sob o mantra "A gente tira onda", mas as vendas ao público começam apenas em dezembro. Os calçados carregam um símbolo de Medina com uma prancha e têm inspirações nos mares, que estão presentes também na pele do medalhista olímpico em forma de tatuagem.

continua após a publicidade
Gabriel Medina com coleção exclusiva da Rider
Gabriel Medina com coleção exclusiva da Rider (Foto: Divulgação)

Segundo Alexandre Reis, gerente de marketing da "Rider", Gabriel Medina representa a "aura brasileira" tanto no esporte quanto fora dele. O profissional também exaltou os resultados do surfista dentro da água, aliados à sua resiliência.

— Ele, como primeiro campeão mundial de surf, tricampeão, trouxe a medalha nas últimas Olimpíadas, traz alegria para o povo brasileiro, que tem essa necessidade enorme e conecta com o DNA da Rider (...). A gente tem como objetivo valorizar a cultura e esse ponto de vista, em que o brasileiro é criativo, esforçado e muitas vezes não tem todos os recursos necessários, mas, por meio da resiliência e do esforço, consegue grandes conquistas.

continua após a publicidade

➡️ NFL amplia presença no Brasil e leva experiência a três novas capitais

Tudo sobre
Sugerida para você!
Everton x Liverpool - Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Lance! Negócios

Dono de gigante inglês considera venda do clube após dois anos da compra

Há 1 hora
Bandeiras e fãs nas arquibancadas para acompanhar jogo do Bayern

Futebol Internacional

Bundesliga invade a Oktoberfest Blumenau com Lúcio, Ewerthon e dois jogos

Há 17 horas
Imagem da taça do Brasileirão Feminino antes da grande decisão entre São Paulo e Corinthians

Futebol Feminino

Brasileirão Feminino bate recordes de audiência em temporada histórica de 2026

Há 22 horas
Pulgar e Neymar em partida entre Flamengo e Santos em 2025

Futebol Nacional

Adversários no Brasileirão, Santos e Flamengo lideram crescimento nas redes sociais em 2026

Há 1 dia
Corinthians terá Jota.ai como patrocinador máster contra o Internacional (Foto: Divulgação/Corinthians)

Corinthians

Veja quanto o Corinthians faturou com novo patrocinador máster pontual

Há 1 dia
Camisa do Corinthians

Corinthians

Corinthians agradece Esportes da Sorte e esclarece futuro da parceria

Há 1 dia
Mais LANCE!
Corinthians suspende contrato com a Fatal Fans

Sem bets, Corinthians acerta patrocinador máster pontual para a camisa

Camisa do Internacional

Internacional terá patrocinador master na camisa para as próximas partidas

Camisa com o escudo do Corinthians

Com proibição das bets, Corinthians faz 'operação camisa' para jogo contra o Inter

Corinthians suspende contrato com a Fatal Fans

Corinthians suspende contrato com Fatal Fans após decisão da justiça; entenda

Johnny Walker segura uma lata de energético com a mão esquerda enquanto é anunciado como vencedor de luta no UFC 332

Brasileiro fatura mais de R$ 500 mil em bônus por nocaute no UFC 332

Bernard celebra gol contra o Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético-MG rompe com patrocinador máster após novas regras para apostas

Jogadoras do São Paulo e Corinthians em ação pelo Brasileirão Feminino

Final do Brasileirão Feminino reúne marcas e mostra força crescente da modalidade

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, durante partida

Corinthians define estratégia por patrocinadores após proibição das bets

Rodrigo Garro em Corinthians x Fluminense (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Corinthians negocia novo patrocínio após proibição das bets

Palmeiras anuncia novo uniforme especial para a disputa do Mundial de Clubes

Palmeiras mantém bet no uniforme e aguarda definição sobre patrocínio para avaliar prejuízo

Harry Massis, presidente do São Paulo, e Donovan Ferreti, Diretor Geral da Ticketmaster Brasil, durante assinatura de contrato da parceria nesta sexta-feira (2).

São Paulo e Ticketmaster assinam parceria de cinco anos; entenda

Executivo Samuel Ongaratto

Negociando com Corinthians, Fatal Model detalha disputa com bets: 'Não temos musculatura'

Colagem de fotos de Tite, à esquerda, e Philippe Coutinho, à direita, sendo apresentados por Botafogo e Santos, respectivamente

Botafogo e Santos impulsionam redes sociais em setembro com reforços