Após a eliminação do time masculino, o Brasil voltou ao ginásio para as eliminatórias femininas do Campeonato Mundial de Ginástica Artística. As atuações de Flávia Saraiva e Rebeca Andrade renderam a primeira colocação na trave e salto, respectivamente. Ao fim do primeiro dia, o país se manteve na zona de classificação geral e está garantido na final.

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As equipes são divididas em 10 subdivisões. Depois de todos os grupos se apresentarem, os oito melhores colocados na fase eliminatória seguem para a decisão, que acontece nesta quarta-feira (21). Na disputa individual, a classificação distribui 24 vagas para as atletas.

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As brasileiras conseguiram completar a participação nos quatro aparelhos e terminaram com 159.131 pontos, ocupando provisoriamente a sétima colocação por equipes. No individual geral, Flavinha está em 10º lugar com 53.566 pontos, enquanto Lorrane Oliveira fechou em 20º com 52.165. Ambas aguardam o encerramento das eliminatórias, ainda nesta segunda-feira (19), para saber se avançam à final.

Rebeca Andrade, por sua vez, participou de apenas dois dos quatro aparelhos possíveis. Embora tenha caído na trave, o que prejudicou significativamente sua nota, a campeã olímpica brilhou no salto. A liderança e a final, no aparelho, foram garantidas pela brasileira com um impressionante somatório de 14.533.

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Além das três, a equipe contou ainda com as apresentações de Thais Fideliz e Sophia Weisberg. Gabriela Bouças também viajou com a delegação brasileira, mas ficou como reserva.

Notas do Brasil por aparelho

Salto - 40.266

1 . Rebeca Andrade: 14.400 2 . Flávia Saraiva: 13.000 3 . Lorrane Oliveira: 12.866 4 . Sophia Weisberg: 12.766 (Nota descartada)

Barras assimétricas - 39.200

1 . Lorrane Oliveira: 13.700 2 . Flávia Saraiva: 13.300 3 . Thais Fidelis: 12.200 4 . Sophia Weisberg: 10.033 (Nota descartada)

Trave - 40.933

1 . Flávia Saraiva: 14.400 2 . Thais Fidelis: 13.500 3 . Rebeca Andrade: 13.033 4 . Lorrane Oliveira: 12.466 (Nota descartada)

Solo - 38.732

1 . Lorrane Oliveira: 13.133 2 . Flávia Saraiva: 12.866 3 . Thais Fidelis: 12.733 4 . Sophia Weisberg: 12.566 (Nota descartada)