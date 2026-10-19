Flavinha e Rebeca Andrade lideram aparelhos no Mundial de Ginástica; veja notas
Final feminina da competição internacional começa nesta quarta-feira (21)
Após a eliminação do time masculino, o Brasil voltou ao ginásio para as eliminatórias femininas do Campeonato Mundial de Ginástica Artística. As atuações de Flávia Saraiva e Rebeca Andrade renderam a primeira colocação na trave e salto, respectivamente. Ao fim do primeiro dia, o país se manteve na zona de classificação geral e está garantido na final.
➡️ Das 'perdas' às conquistas: Rebeca Andrade relembra infância no alto rendimento
As equipes são divididas em 10 subdivisões. Depois de todos os grupos se apresentarem, os oito melhores colocados na fase eliminatória seguem para a decisão, que acontece nesta quarta-feira (21). Na disputa individual, a classificação distribui 24 vagas para as atletas.
As brasileiras conseguiram completar a participação nos quatro aparelhos e terminaram com 159.131 pontos, ocupando provisoriamente a sétima colocação por equipes. No individual geral, Flavinha está em 10º lugar com 53.566 pontos, enquanto Lorrane Oliveira fechou em 20º com 52.165. Ambas aguardam o encerramento das eliminatórias, ainda nesta segunda-feira (19), para saber se avançam à final.
Rebeca Andrade, por sua vez, participou de apenas dois dos quatro aparelhos possíveis. Embora tenha caído na trave, o que prejudicou significativamente sua nota, a campeã olímpica brilhou no salto. A liderança e a final, no aparelho, foram garantidas pela brasileira com um impressionante somatório de 14.533.
Além das três, a equipe contou ainda com as apresentações de Thais Fideliz e Sophia Weisberg. Gabriela Bouças também viajou com a delegação brasileira, mas ficou como reserva.
Notas do Brasil por aparelho
Salto - 40.266
- Rebeca Andrade: 14.400
- Flávia Saraiva: 13.000
- Lorrane Oliveira: 12.866
- Sophia Weisberg: 12.766 (Nota descartada)
Barras assimétricas - 39.200
- Lorrane Oliveira: 13.700
- Flávia Saraiva: 13.300
- Thais Fidelis: 12.200
- Sophia Weisberg: 10.033 (Nota descartada)
Trave - 40.933
- Flávia Saraiva: 14.400
- Thais Fidelis: 13.500
- Rebeca Andrade: 13.033
- Lorrane Oliveira: 12.466 (Nota descartada)
Solo - 38.732
- Lorrane Oliveira: 13.133
- Flávia Saraiva: 12.866
- Thais Fidelis: 12.733
- Sophia Weisberg: 12.566 (Nota descartada)
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