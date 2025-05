Fã de João Fonseca, o padre Diogenes Araújo, baiano, mas morador no Rio de Janeiro, também joga tênis, assim como o Papa Leão XIV e gosta de assistir ao número 1 do país em ação. Duas vezes por semana, às quintas-feiras e sábados, o sacerdote, que é poliesportista, faz aula no projeto social Pratique Tênis em Pilares.

No Rio há pouco mais dois meses, vindo do Ceará, o padre, de 54 anos, logo se apaixonou pelo tênis:

- Escolhi a modalidade porque praticava beach tennis em Fortaleza e gostei bastante, cheguei a ganhar campeonatos internos. Depois, vindo morar no Rio de Janeiro, por não ter uma arena tão próxima de beach tennis, resolvi também praticar tênis. Estou adorando, é parecido com o beach tennis, com algumas singularidades.

Praticante de vôlei, seu esporte preferido, desde os 11 anos, Diogenes pratica a modalidade às segundas e quartas e também se aventura no tênis de mesa.

Elogios a João Fonseca e ao Papa Leão XIV

Como não poderia deixar de ser, o aluno do Pratique Tênis em Pilares não escondeu o sorriso ao saber que o Papa Leão XIV também tênis:



- Fiquei muito feliz, será uma grande motivação para as pessoas mostrarem curiosidade e interesse pelo esporte e por intuição.



Pela televisão, o sacerdote e tenista amador curte acompanhar os jogos de Beatriz Haddad Maia e João Fonseca:



- Eles têm muita garra e determinação - elogia.

O padre e tenista Diogenes Araújo em visita ao Corcovado (Arquivo pessoal)

Sobre o número 1 do Brasil, de apenas 18 anos, o padre leva muita fé de que ajudará a propagar a modalidade pelo país:



- Admiro bastante o João Fonseca pelo fato dele ser carioca, brasileiro, tão jovem e que joga muito bem, com muita humildade e simplicidade. Ele já ganhou torneios importantes, estou na torcida para que ele evolua cada vez mais, representando tão bem os amantes do tênis e todo nosso Brasil continental, essa nação tão gigante e com tantos talentos nos esportes - elogia.

Um esporte abençoado e que traz benefícios

Mas aponta alguns benefícios do tênis:



- É uma atividade física que melhora a nossa concentração, amplia os laços de amizades com pessoas de todas as classes, crenças, aumentando a nossa capacidade de conviver com as diferenças, respeitando o valor que tem cada ser humano, a dignidade da pessoa está acima de qualquer coisa. Nos dá a sensação de prazer na hora das partidas e também é bem estar e qualidade de vida que não tem idade pra praticar envolve todas as faixas etárias, estou estou gostando muito de praticar.

De acordo com o padre, que exerce o ministério na Paróquia Divino Salvador, em Piedade, uma das lições aprendidas nas quadras de tênis é:

- Na relação com o próximo precisamos ser vitoriosos dentro e fora das quadras, e o tênis ajudou muito a quebrar inúmeros preconceitos!





Diogenes conheceu o projeto em Pilares através de um frequentador de sua paróquia, Evandro, que joga tênis há mais de 40 anos. O padre é só elogios às aulas no local:



- É um trabalho louvável de incentivo ao tênis, com um preço muito justo e possibilidades de treinar ou jogar a semana toda. E uma grande motivação a esse esporte que está crescendo bastante em todo o país. O professor, Artur Ricardo, tem um método muito bom, estou me desenvolvendo gradativamente, estou aprovando o seu jeito de passar a sua prática de forma simples e eficiente.

Segundo o professor e idealizador do projeto social, Artur, de fato, o padre tem mostrado habilidade:



- Ele tinha feito uma aula experimental em março, foi com um amigo e está indo bem, seu desempenho é acima da média, está apresentando um bom desenvolvimento - elogia o professor.

Realmente, um aluno abençoado...