João Marcello Pereira, o Mãozinha, jogará a NBA Summer League pelo Chicago Bulls. Em entrevista ao Lance!, o ala-pivô elogiou o Novo Basquete Brasil (NBB) e como o crescimento do basquete nacional ajuda na competitividade e na formação de novos atletas.

No NBB, Mãozinha teve passagens por Pinheiros, Basquete Cearense e Corinthians. Segundo o jogador, o nível técnico da competição evoluiu de forma “exponencial”, atraindo olheiros e clubes estrangeiros interessados em talentos nacionais.

— Acho muito positivo como o nosso basquete tem crescido, não só em popularidade no Brasil, mas também internacionalmente. Scouts e times veem que o nível tem crescido de maneira exponencial, facilitando a abertura de mercado para nossos jogadores no exterior ou até mesmo melhores estrangeiros para trazer para o Brasil — afirmou Mãozinha.

Mãozinha Pereira em ação pelo Corinthians (Foto: Beto Miller/Ag. Corinthians)

Além disso, Mãozinha ressaltou que a consolidação de uma competição forte e bem‑estruturada serve de vitrine para oportunidades em ligas de maior expressão, como a NBA e o basquete europeu, e para o surgimento de patrocinadores e investimentos. Segundo o brasileiro, esse processo tem se intensificado a cada temporada, refletindo em melhores condições de trabalho, salários e infraestrutura para os clubes brasileiros.

— É muito positivo esse crescimento e creio que esse é somente o começo dessa evolução — completou o atleta, ao projetar que o NBB seguirá atraindo atenção internacional e gerando mais chances de transferência de jogadores.

Uma das maiores movimentações dessa offseason do NBB foi a contratação de Felício junto ao Franca. O pivô mineiro assinou com os atuais campeões nacional e retorna ao país após dez anos de carreira divididos entre NBA, Alemanha, Espanha e Japão. O jogador só deve se apresentar após a Copa América, que será disputada de 22 a 30 de agosto, na Nicarágua.

— O tetracampeão fica ainda mais forte. O Felicio é um ótimo jogador e acho que ele vai acrescentar muito ao time de Franca — finalizou Mãozinha.

Cristiano Felício pelo ACB Murcia, da Espanha (Foto: ÁLEX CÁMARA / AFP)

Mãozinha na NBA Summer League

Com passagens por times da G-League e pelo Memphis Grizzlies, Mãozinha Pereira irá jogar a NBA Summer League pelo Chicago Bulls. O torneio é composto por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA. A estreia do Bulls na Summer League será na sexta-feira (11), contra o Toronto Raptors.

Premiação da NBA Summer League (Foto: David Dow/AFP)

