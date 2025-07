Por que o Warriors ainda não agiu no mercado da NBA?

A temporada 2024/25 da NBA chegou ao fim. Agora é o momento de as franquias se movimentarem no mercado em busca de novos nomes para reforçar seus elencos. A maioria das 30 equipes já renovou contratos ou trouxe jogadores. A exceção é o Golden State Warriors, time de Stephen Curry, que ainda não se prontificou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em fevereiro de 2025, a equipe da Califórnia, contatou o Miami Heat e trouxe o ala Jimmy Butler em uma troca que envolveu Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson e uma escolha de primeira rodada do Draft da NBA. Além disso, Lindy Waters III e Josh Richardson foram negociados com o Detroit Pistons para que o acordo fosse concluído.

Essa foi uma das últimas movimentações concretas do Warriors, que tem buscado trocas no mercado, mas ainda não fechou com nenhum jogador ou franquia nesta pós-temporada da NBA. Apesar disso, vários rumores surgiram na última semana envolvendo o Sacramento Kings e o Detroit Pistons para a troca de Jonathan Kuminga e Dennis Schröder, que iriam para o Kings através de acordos separados.

continua após a publicidade

Em contrapartida, o Warriors receberia Dario Saric e Devin Carter, além de duas futuras escolhas de segunda rodada no Draft. Já o Pistons ficaria com Malik Monk. As informações foram divulgadas pelos jornalistas Ali Thanawalla e Tristi Rodriguez, da "NBC Sports Bay Area".

➡️‘Mercado da bola’ da NBA: confira as trocas e acordos dos 30 times

Jonathan Kuminga, alvo de troca no mercado, durante um jogo pelo Warriors na NBA (Foto: Reprodução/Instagram)

O técnico Steve Kerr já comentou que está em busca de um pivô que faça o trabalho de espaçamento de quadra, e Al Horford, do Boston Celtics, é o nome no foco da franquia. No entanto, a possível troca não passa de um rumor interno do clube, e nada foi confirmado.

continua após a publicidade

➡️ Tyrese Haliburton está fora da temporada 2025/2026 da NBA; entenda

Nikola Jokic rejeita nova proposta de franquia na NBA

Nikola Jokic decidiu não assinar uma extensão de contrato com o Denver Nuggets na atual offseason. O pivô, três vezes MVP da temporada regular, poderia assinar um acordo de três anos no valor de US$ 212 milhões neste verão. Segundo o "Denver Post", Jokic poderá assinar uma extensão de até US$ 292 milhões caso espere até a próxima temporada.