Há 15 anos, LeBron James era apresentado no Miami Heat que mudou o rumo da NBA

No dia 9 de julho de 2010, LeBron James era oficialmente apresentado como jogador do Miami Heat, diante de milhares de torcedores em um evento que mais parecia um show. Ao lado de Dwyane Wade e Chris Bosh, o time de Miami deixava clara a intenção de formar um supertime para dominar a NBA.

A apresentação, marcada por luzes, fumaça, clima de espetáculo e a icônica frase "Not one, not two, not three, not four, not five, not six, not seven..." (Não um, não dois, não três, não quatro, não cinco, não seis, não sete...) ficou eternizada como o momento em que a liga mudou para sempre. Era o nascimento do Big Three de Miami.

LeBron surpreendeu o planeta ao anunciar, em rede nacional, que estava deixando o Cleveland Cavaliers, sua equipe desde o Draft de 2003, para se juntar ao Heat. A frase “I’m taking my talents to South Beach” ("Eu estarei levando meus talentos para South Beach")

se tornou um marco na história da NBA.

O domínio do Miami Heat

Sob o comando de Erik Spoelstra, o trio LeBron-Wade-Bosh levou o Heat a quatro finais consecutivas entre 2011 e 2014, conquistando dois títulos da NBA (2012 e 2013). LeBron foi eleito MVP duas vezes e MVP das Finais em ambas as conquistas.

A dupla LeBron James e Dwyane wade protagonizaram uma das imagens mais icônicas da história da NBA no jogo entre Heat e Bucks. Dwyane Wade deu uma assistências para LeBron James e saiu correndo para o abraço de costas para o lance.

O lance ficou tão emblemático o filme "Space Jam: Um Novo Legado" recriou a cena. O filme contava com a participação de LeBron James e outros jogadores da NBA.

Impacto de LeBron na NBA

A ida de LeBron para Miami não foi só uma decisão de carreira. Foi um divisor de águas para a NBA como negócio, como entretenimento e como cultura. Com a força de uma superestrela, ele redesenhou o mapa da liga.

Com mais de 49 mil pontos, 21 seleções All-Star, 4 prêmios de MVP da temporada regular: (2009, 2010, 2012 e 2013) prêmios de MVP das finais da NBA: (2012, 2013, 2016 e 2020), 1 título da NBA Cup com o Los Angeles Lakers: (2023) e 4 títulos da NBA: Miami Heat (2012 e 2013), Cleveland Cavaliers (2016) e Los Angeles Lakers (2020), LeBron segue competitivo aos 40 anos, como líder do Lakers e referência para a geração que chega.

O impacto de LeBron James na NBA é total. Ele mudou a forma como se joga, como se pensa a carreira e como se constrói poder dentro de uma liga de basquete tão forte.