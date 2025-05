Principal recordista de títulos de Masters 1000 (40, 11 deles no saibro), Novak Djokovic estreou nesse nível de torneios há quase 20 anos, em agosto de 2005, em Cincinnati, então como o 98º do mundo. No ano seguinte, o sérvio debutou na terra batida em competições desse patamar, em Monte Carlo.

Pois o ex-número 1 do mundo e atual sexto, que completa 38 anos na próxima quinta-feira, pode ter um 'consolo', após, pela primeira vez na carreira, ter passado sem vitórias pelos Masters 1000 no saibro. Se triunfar no ATP 250 de Genebra, na Suíça, o sérvio erguerá o tão esperado 100º troféu como profissional (o 21º nesse piso).

Em março, na quadra rápida do Masters 1000 de Miami, Nole perdeu sua única final até aqui em 2025: para o tcheco Jakub Mensik.



Na rota de Djokovic, algoz de João Fonseca encara outro brasileiro

Em busca de sua primeira vitória no saibro no ano, o sérvio, se passar pela estreia, pode medir forças, na rodada seguinte, contra o húngaro Fabian Marozsan. Há 11 dias, o tenista da Hungria eliminou João Fonseca na estreia em Roma.

O primeiro adversário de Marozsan (56º) em Genebra será outro brasileiro, o qualifier Karue Sell (300º).

Caso vença as duas primeiras partidas, Djokovic, que soma 12 vitórias e sete derrotas no ano, poderá medir forças, nas semifinais, contra o tcheco Tomas Machac (20º), seu algoz na mesma fase de 2024 e terceiro favorito nesta semana. Em Genebra, o principal cabeça de chave é o americano Taylor Fritz, número 4 do mundo.

A chave do ATP 250 de Genebra, na Suíça (Reprodução)

Sérvio perdeu as duas no saibro até agora

Até agora, no saibro, o sérvio caiu nas estreias do Masters 1000 de Monte Carlo, para o chileno Alejandro Tabilo (32º), e de Madrid, para o italiano Matteo Arnaldi (44º).



Tricampeão de Roland Garros (em 2016, 2021 e 2023), o sérvio, em 2011 e 2015, teve seus melhores desempenhos nos Masters 1000 no saibro, com dois troféus em cada ano.





Abaixo, todas as campanhas de Djokovic, no saibro, em Masters 1000 na carreira



2025

Estreia em Madri

Estreia em Monte Carlo

2024

Segunda rodada em Roma

Semifinal em Monte Carlo

2023

Quartas em Roma

Oitavas em Monte Carlo

2022

Campeão em Roma

Semifinal em Madri

Estreia em Monte Carlo

2021

Vice em Roma

Oitavas em Monte Carlo

2020

Campeão em Roma

2019

Vice em Roma

Campeão em Madri

Quartas de final em Monte Carlo

2018

Semifinalista em Roma

Oitavas em Monte Carlo

2017

Semifinalista em Madri

Quartas em Monte Carlo

2016

Vice em Roma

Campeão em Madri

Estreia em Monte Carlo

2015

Campeão em Roma

Campeão em Monte Carlo

2014

Campeão em Roma

Semifinal em Monte Carlo

2013

Quartas em Roma

Campeão em Monte Carlo

2012

Vice em Roma

Quartas em Madri

Vice em Monte Carlo

2011

Campeão em Roma

Campeão em Madri



2010

Quartas de final em Roma

Semifinalista em Monte Carlo

2009

Semifinalista em Madri

Finalista em Roma

Finalista em Monte Carlo



2008

Semifinal em Hamburgo

Campeão em Roma

Semifinal em Monte Carlo



2007

Quartas de final em Hamburgo

Quartas de final em Roma

2º rodada em Monte Carlo

2006

2ª rodada em Hamburgo

Estreia em Monte Carlo