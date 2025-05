Roland Garros aponta João Fonseca como perigo para os favoritos

João Fonseca é um dos tenistas que não são cabeças de chave e que podem oferecer perigo em Roland Garros, que começa no próximo domingo, dia 25. No site do torneio, o número 1 do Brasil e 65º do mundo é apontado como um dos tenistas que estarão soltos na chave, que será sorteada a partir das 9h (de Brasília) desta quinta-feira (22).

Como se sabe, o tenista carioca, de 18 anos, jogará pela primeira vez o Grand Slam francês como profissional.



- Este ano, em Paris, temos uma abundância de riquezas nesse quesito, já que talentos de ponta como Gael Monfils, João Fonseca, Kei Nishikori e Stan Wawrinka (campeão em 2015) podem ser sorteados para enfrentar qualquer jogador cabeça de chave na primeira rodada. Se um grupo desses talentos perigosos e à espreita for puxado para a mesma seção, as coisas podem ficar realmente interessante - aponta o review do torneio.



Fonseca vem de três derrotas seguidas, mas este ano já venceu o complicado ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, no piso lento, e deu trabalho ao 12º do mundo, o americano Tommy Paul, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri. No piso duro venceu os Challengers de Phoenix, nos EUA ,e Camberra, na Austrália, e derrubou Andrey Rublev, 9º colocado, no Aberto da Austrália, sua estreia em Grand Slams (vídeo abaixo). Até hoje, é a maior vitória da carreira do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá.





João Fonseca também vai debutar na Laver Cup

Nesta semana, João Fonseca também anunciou que irá debutar na Laver Cup, que acontece em San Francisco, nos EUA, de 19 a 21 de setembro. Veja o vídeo abaixo:









