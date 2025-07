João Fonseca, Fabio Fognini, Grigor Dimitrov, Flavio Cobolli e Novak Djokovic estão entre os muitos personagens que protagonizaram cenas marcantes nos primeiros 10 dias de Wimbledon. Abaixo, o Lance! lista sete fatos que marcaram a edição atual do Grand Slam britânico:



Pai e técnico de Flavio Cobolli se emociona em Wimbledon

Português quebra protocolo e homenageia Diogo Jota

Após cuidar da saúde mental, americana se emociona em Wimbledon



O drama de Grigor Dimitrov - Provavelmente em sua melhor partida na temporada, o búlgaro Grigor Dimitrov, de 34 anos, 21º do mundo e ex-top 3, vencia ninguém menos do que o líder do ranking,o italiano Jannik Sinner, por 2 sets a 0. Mas, na terceira parcial, o búlgaro sentiu uma lesão no peito e, chorando, anunciou a desistência, nas oitavas de final. Foi a quinta vez consecutiva, em Grand Slam, que o ex-top 10 abandona uma partida, por conta de lesão.

O adeus de Fabio Fognini - Aos 38 anos, o habilidoso e irreverente italiano Fabio Fognini (138º do mundo e ex-top 9), se despediu do tênis após perder uma batalha de cinco sets e 4h37m contra ninguém menos do que o espanhol e bicampeão, Carlos Alcaraz.

O choro do pai de Flavio Cobolli - Ao derrotar o croata Marin Cilic em cinco sets, o jovem italiano, de 23 anos, alcançou, pela primeira vez, as quartas de final de um Grand Slam. Na arquibancada, seu pai e técnico, Stefano, não segurou as lágrimas:



- Sempre sonhei em estar aqui, jogar esse torneio, você não pode imaginar minha emoção agora. Sempre quis jogar tênis para esse tipo de torneio, de partida. Estou muito orgulhoso de mim, da minha equipe. Minha família está aqui, meu pai está chorando agora, meu irmão também. É um momento que não posso esquecer. Agora é olhar para a frente, vou jogar numa quadra melhor, acho que, agora, eu mereço - disse Cobolli, que, no ATP 500 de Halle, na Alemanha, há três semanas, foi o algoz de João Fonseca na estreia.

Moutet, João Fonseca e Djokovic brilhando em Wimbledon

100 vezes Djokovic - Na segunda rodada, o heptacampeão saboreou a 100ª vitória em Londres, ao eliminar o compatriota Miomir Kecmanovic. (vídeo abaixo). Em sua 52ª semifinal de Slam na carreira, a 14ª apenas em Londres, o experiente sérvio, de 38 anos, vai duelar com o líder do ranking, Jannik Sinner, seu algoz na mesma fase em Roland Garros.



João Fonseca quebra escrita de 15 anos - Ao derrotar o americano Jenson Brooksby (101º), João Fonseca se tornou o primeiro brasileiro desde 2010, com Thomaz Bellucci, a alcançar a terceira rodada em Londres. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira também foi o mais jovem desde 2011 a vencer duas partidas em Wimbledon.

Jarry na bronca com Norrie - Algoz de João Fonseca na terceira rodada, o chileno Nicolas Jarry reclamou da postura do britânico Cameron Norrie, que o derrotou em cinco sets, numa batalha de 4h27m, nas oitavas de final. Tanto que, ao final do jogo, o tenista do Chile ficou na bronca com o rival.





Moutet faz mágicas - Na derrota de segunda rodada para Dimitrov, o francês Corentin Moutet venceu um dos pontos mais espetaculares do torneio. O tenista, de 26 anos e 69º do mundo, conseguiu um lob de tweener (entre as pernas, de costas). Só vendo para acreditar no que ele fez:









O sérvio Novak Djokovic na vitória sobre o compatriota Miomir Kecmanovic (Foto: Glyn KIRK / AFP)