Relembre os 100 títulos do sérvio Novak Djokovic; vídeo

Recordista de Grand Slams (24) e de Masters 1000 (40), entre outras façanhas, Novak Djokovic, dois dias após completar 38 anos, entrou, neste sábado (24), com a vitória sobre o polonês Hubert Hurkacz em Genebra, para o seleto grupo dos tenistas que conquistaram 100 troféus. Nesse quesito, agora, só o americano Jimmy Connors (109) e o suíço Roger Federer (103).

A primeira vítima de Djokovic em finais foi o chileno Nicolas Massu (37º do mundo, na época), em Amersfoort, em 2006, na Holanda. Naquela semana, o sérvio era o 36º do planeta.



Relembre, no vídeo abaixo, os 100 títulos que o ex-líder do ranking e atual sexto conquistou na carreira profissional, que teve início em 2003.

Ano a ano, todos os 100 títulos de Djokovic (em negrito, os Slams)



2025 (1 título) - Genebra (Outdoor/saibro)



2024 (1 título) - Olimpíada de Paris (saibro).



2023 (7 títulos) - Adelaide 1 (Outdoor/rápida), Australian Open (Outdoor/rápida), Roland Garros (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/rápida), US Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida) e Nitto ATP Finals (Indoor/rápida).





2022 (5 títulos) - ATP Masters 1000 Roma (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama), Tel Aviv (Indoor/rápida), Astana (Indoor/rápida) e Nitto ATP Finals (Indoor/rápida).



2021 (5 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), Belgrado 2 (Outdoor/saibro), Roland Garros (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama) e ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida)



2020 (4 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), Dubai (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/rápida) e ATP Masters 1000 Roma (Outdoor/saibro).



2019 (5 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama), Tóquio (Outdoor/rápida) e ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida).



2018 (4 títulos) - Wimbledon (Outdoor/grama), ATP Masters 1000 Cincinnati (Outdoor/rápida), US Open (Outdoor/rápida) e ATP Masters 1000 Shanghai (Outdoor/rápida).



2017 (2 títulos) - Doha (Outdoor/rápida) e Eastbourne (Outdoor/grama).



2016 (7 títulos) - Doha (Outdoor/rápida), Australian Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/saibro), Roland Garros (Outdoor/saibro) e ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/rápida).



2015 (11) - Australian Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Roma (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama), US Open (Outdoor/rápida), Pequim (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Shanghai (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida) e ATP Finals (Indoor/rápida).



2014 (7 títulos) - ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Roma (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama), Pequim (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida) e ATP Finals (Indoor/rápida).

2013 (7) - Australian Open (Outdoor/rápida), Dubai (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Outdoor/saibro), Pequim (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Shanghai (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida) e ATP Finals (Indoor/rápida)



2012 (6 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/rápida), Beijing (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Xangai (Outdoor/rápida) e ATP Finals (Indoor/rápida)

2011 (10 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), Dubai (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), Belgrado (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Madrid (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Rome (Outdoor/saibro), Wimbledon (Outdoor/grama), ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/rápida) e US Open (Outdoor/rápida).

2010 (2 títulos) - Dubai (Outdoor/rápida) e Pequim (Outdoor/rápida)



2009 (5 títulos) - Dubai (Outdoor/rápida), Belgrado (Outdoor/saibro), Pequim (Outdoor/rápida), Basileia (Indoor/rápida) e ATP Masters 1000 Paris (Indoor/rápida)

2008 (4 títulos) - Australian Open (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Indian Wells (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 de Roma (Outdoor/saibro) e Masters Cup (Indoor/rápida).



2007 (5 títulos) - Adelaide (Outdoor/rápida), ATP Masters 1000 Miami (Outdoor/rápida), Estoril (Outdoor/saibro), ATP Masters 1000 Canada (Outdoor/rápida) e Vienna (Indoor/rápida).



2006 (2 títulos)- Amersfoort (Outdoor/saibro) Metz (Indoor/rápida).





