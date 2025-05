João Fonseca conheceu, na manhã desta quinta-feira (22), seu adversário de estreia em Roland Garros. Será o polonês Hubert Hurkacz, ex-número 6 do mundo e atual 31º, de 28 anos e dono de oito títulos na carreira (apenas um deles no saibro, o piso do torneio francês). O confronto é inédito e com data e horário a serem definidos. Aos 18 anos, será a primeira participação do brasileiro no Grand Slam francês, que começa no domingo (25).

Quem avançar enfrenta um anfitrião: Benjamin Bonzi (60º) ou Pierre Hugues Herbert (149º), na segunda rodada. Numa eventual terceira fase, o brasileiro poderá reeencontrar seu algoz da segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, em março: o britânico Jack Draper.

Caso chegue às oitavas de final, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira poderá reencontrar outro que já o derrotou em 2025: o australiano Alex De Minaur, 9º favorito e responsável pela eliminação do brasileiro na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, em março.

O quadrante da chave de Roland Garros com João Fonseca (Reprodução)





Em janeiro, João Fonseca estreou em Grand Slams derrubando o russo Andrey Rublev, 9º colocado, no Aberto da Austrália, sua estreia em Grand Slams (vídeo abaixo). Até hoje, é a maior vitória da carreira do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá. E parou na rodada seguinte, diante do italiano Lorenzo Sonego.



Neste ano, em torneios de ATP, Hurkacz soma 10 vitórias e 9 derrotas, enquanto o número 1 do Brasil e 65º do mundo ganhou 10 das 17 partidas até agora.

Em janeiro, na quadra rápida, o polonês chegou à final da United Cup, perdendo o título para o americano Taylor Fritz (4º). Desde então, seus melhores resultados foram as semifinais de Rotterdam, também na quadra rápida, quando perdeu para o campeão, o espanhol Carlos Alcaraz (3º), e as quartas de final do Masters 1000 de Roma, há duas semanas, quando parou diante do americano Tommy Paul (12º).

Em Roland Garros, Hurkacz tem como melhor resultado as oitavas de final, alcançadas ano passado, quando perdeu para o búlgaro Grigor Dimitrov, e em 2022, quando o algoz foi o norueguês Casper Ruud.



João Fonseca é um dos tenistas que não são cabeças de chave e que podem oferecer perigo em Paris. No site do torneio, o número 1 do Brasil e 65º do mundo é apontado como um dos tenistas que estarão soltos na chave.



- Este ano, em Paris, temos uma abundância de riquezas nesse quesito, já que talentos de ponta como Gael Monfils, João Fonseca, Kei Nishikori e Stan Wawrinka (campeão em 2015) podem ser sorteados para enfrentar qualquer jogador cabeça de chave na primeira rodada. Se um grupo desses talentos perigosos e à espreita for puxado para a mesma seção, as coisas podem ficar realmente interessante - aponta o review do torneio.



Fonseca vem de três derrotas seguidas, mas este ano já venceu o complicado ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, no piso lento, e deu trabalho ao 12º do mundo, o americano Tommy Paul, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri. No piso duro venceu os Challengers de Phoenix, nos EUA, em março e em Camberra, na Austrália, em janeiro.

Além de Roland Garros, João Fonseca vai debutar na Laver Cup

Nesta semana, João Fonseca também anunciou que irá debutar na Laver Cup, que acontece em San Francisco, nos EUA, de 19 a 21 de setembro. Veja o vídeo abaixo:









