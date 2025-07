Quanto João Fonseca faturou em Wimbledon? Veja premiação

A participação de João Fonseca em Wimbledon 2025 chegou ao fim na última sexta-feira (4), mas a campanha do jovem de 18 anos deixou sua marca na história do tênis brasileiro — e também rendeu um bom valor em premiação. Após alcançar a terceira rodada do Grand Slam britânico, o carioca vai embolsar £152 mil, o equivalente a R$ 1,14 milhão.

Fonseca foi eliminado pelo chileno Nicolás Jarry por 3 sets a 1, mas sua trajetória foi destaque: venceu o britânico Jacob Fearnley na estreia e depois superou o norte-americano Jenson Brooksby, chegando à terceira melhor campanha de um brasileiro na chave masculina de simples na Era Aberta de Wimbledon — atrás apenas de Gustavo Kuerten (1999) e André Sá (2002), que foram às quartas.

💸 Veja os valores pagos por fase em Wimbledon

Fase Premiação (em libras) Valor em R$ Campeão £3.000.000 R$ 22.590.000 Vice £1.520.000 R$ 11.445.600 Semifinal £775.000 R$ 5.837.250 Quartas £400.000 R$ 3.012.000 Oitavas £240.000 R$ 1.807.200 3ª Rodada £152.000 R$ 1.145.040 2ª Rodada £99.000 R$ 745.470 1ª Rodada £66.000 R$ 497.580

Nesta edição, o torneio distribuirá um recorde de £53,5 milhões em premiação — cerca de R$ 400 milhões no total.

Fonseca volta agora ao Brasil para treinos e deve retornar ao circuito no Masters 1000 de Toronto, que começa no dia 27 de julho. De olho no top 40 do ranking, o tênis nacional tem motivos para sonhar.

