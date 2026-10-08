Corrida noturna no Maracanã celebra legado de Pelé
Edição de estreia da Corrida do Futebol Light acontece dentro do estádio, no dia 14 de novembro
Uma corrida noturna temática de futebol levará os amantes do esporte para dentro do Maracanã. No dia 14 de novembro, estreia no Rio de Janeiro a Corrida do Futebol Light, prova nas distâncias de 4 km e 8 km que homenageia Pelé, no estádio onde o "Rei" marcou seu milésimo gol, em 1969.
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A programação começa às 16h e também conta com as modalidades de revezamento, com duas partes de 4 km; e infantis, nos percursos de 200m (3 e 4 anos), 300m (5 a 7 anos), 600m (8 a 10 anos) e 900m (11 a 13 anos). Shows e ativações serão realizados após o fim da corrida.
— Escolher o Maracanã para essa primeira edição e ter Pelé como ponto de partida nos permite transformar toda essa história em uma experiência contemporânea, que pode ser vivida por corredores, torcedores e famílias. Queremos criar um evento que tenha significado para quem simplesmente quer estar perto do esporte e fazer parte dessa celebração — conta Pedro Rego Monteiro, CEO da Effect Sport.
Entre os objetivos do evento, está a ampliação do legado de Pelé. O desenvolvimento conceitual e narrativo da corrida promete aproximar a história do único jogador tricampeão mundial das novas gerações, por meio de diretrizes, conteúdos e ativos relacionados à trajetória do "Rei".
— Para nós, que temos a responsabilidade de cuidar e preservar o legado de Pelé, é uma honra ver sua marca associada a iniciativas que mantêm viva essa história e aproximam novas gerações dos valores e da grandeza que ele representa para o Brasil e para o mundo — afirma Neymar Pai, representante da Pelé Brand.
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Informações sobre a Corrida do Futebol Light - Edição Pelé
As inscrições estão abertas no site da Ticket Sports, com valores a partir de R$ 70. O pagamento pode ser parcelado em até 3 vezes no cartão de crédito até 11 de novembro.
Idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência (PcD) têm direito a 50% de desconto. Já assessorias esportivas, crews e grupos ganham um cupom de desconto de 10% e, a cada dez inscrições, recebem uma cortesia.
A retirada do kit deve ser feita entre os dias 12 e 13 de novembro, em local a ser divulgado. Os horários são agendados previamente no momento da inscrição.
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