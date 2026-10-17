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Com Rebeca Andrade, Brasil busca vaga olímpica no Mundial de Ginástica Artística

Competição internacional começa neste sábado (17)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 01:00
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Rebeca Andrade manda beijo para o ginásio após execução do salto no Campeonato Brasileiro de Ginástica 2026, em Brasília
Rebeca Andrade manda beijo após salto no Campeonato Brasileiro de ginástica artística, em Brasília (Foto: MeloGym/CBG)

O Brasil terá Rebeca Andrade e muitos grandes nomes para a disputa do Mundial de Ginástica Artística de 2026, em Roterdã, na Holanda. A competição, que será realizada entre os dias 17 e 25 de outubro, marca o início da corrida por vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Com as seleções masculina e feminina na disputa, o país busca garantir presença olímpica por equipes.

➡️ Das 'perdas' às conquistas: Rebeca Andrade relembra infância no alto rendimento

O Mundial de Roterdã será a primeira oportunidade de classificação da ginástica artística para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. As equipes que conquistarem medalhas garantirão automaticamente uma vaga olímpica. As nove vagas restantes de cada gênero serão definidas no Mundial de Chengdu, na China, em 2027, competição que também distribuirá vagas individuais aos países que não conseguirem classificar uma equipe completa.

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Rebeca Andrade está de volta

Ela está de volta! Após ficar fora do Mundial de ginástica artística de 2025 em ano sabático, Rebeca Andrade foi convocada para a edição de 2026. Neste ano, a ginasta disputará o Mundial pela nona vez e vai em busca de sua 10ª medalha.

Rebeca lidera o ranking da temporada no salto, com 14,549 pontos, considerando a média das duas apresentações necessárias para disputar medalha no aparelho. Campeã mundial do salto em 2021 e 2023, ela chega a Roterdã com grandes chances do terceiro título mundial da carreira na prova.

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Confira a convocação completa do Brasil para o Mundial de ginástica artística*

Feminina

  • Flávia Saraiva
  • Gabriela Bouças
  • Lorrane Oliveira
  • Rebeca Andrade
  • Sophia Weisberg
  • Thais Fidelis

Masculina

  • Arthur Nory
  • Bernardo Miranda
  • Diogo Soares
  • Johnny Oshiro
  • Patrick Corrêa
  • Vitaly Guimarães

*Um ginasta será reserva em cada naipe

Quando o Brasil compete?

As disputas começam pelos homens. A classificatória masculina será realizada no sábado (17), enquanto a final por equipes acontece na terça-feira (20). Entre as mulheres, a qualificatória está marcada para segunda-feira (19), com a decisão por equipes na quarta (21).

As finais individuais serão realizadas entre os dias 22 e 25 de outubro. Diferentemente da disputa por equipes, essas provas não distribuirão vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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Onde assistir

O Mundial de Ginástica Artística terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Sportv, na TV por assinatura, e pela Cazé TV, no YouTube. As finais também serão exibidas pela Time Brasil TV.

Brasileira Flávia Saraiva vibra com conquista de medalha na ginástica — Foto: Alexandre Loureiro/COB
Brasileira Flávia Saraiva vibra com conquista de medalha na ginástica — Foto: Alexandre Loureiro/COB<br>
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