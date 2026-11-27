Campeã mundial dos 50 m costas, Etiene Medeiros se retirou do Campeonato Brasileiro de Natação. A atleta anunciou a decisão nesta sexta-feira (27), por meio de suas redes sociais. Na publicação, a veterana reforçou as críticas à organização da competição, que teve suas provas adiadas duas vezes pelas altas temperaturas na piscina — sob forte onda de calor no Rio de Janeiro, as águas no Parque Julio Lamare alcançaram os 33 ºC.

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— Não foi uma decisão fácil, de quem desiste da natação. Muito pelo contrário. É uma decisão de quem acredita nela, respeita sua história e entende que não podemos continuar normalizando o desrespeito com quem faz esse esporte acontecer — escreveu.

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A abertura do Campeonato estava prevista para a terça-feira (24) e as disputas chegaram a ser iniciadas. Porém, devido às altas temperaturas da água e após alertas dos profissionais de saúde que trabalhavam no evento, a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) anunciou a suspensão das provas até o dia seguinte. Nadadores que participaram do primeiro dia de competição relataram à reportagem do Lance! que os atletas precisaram ser amparados para fora da piscina e necessitaram de atendimento médico após as primeiras baterias.

Em nota oficial, a CBDA afirmou que buscou alternativas para mudar a competição de lugar, mas não teve êxito nas tratativas com outros clubes. A solução, então, foi um tratamento com toneladas de gelo despejadas na piscina ao longo da terça-feira. Foram investidos cerca de 118 mil reais para executar a estratégia, mas, mesmo assim, a temperatura não alcançou os 29 ºC estabelecidos para retomar a competição com segurança, e as provas foram adiadas pela segunda vez.

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— Atletas não podem ser tratados como peças substituíveis - "coloque gelo na piscina e tá tudo certo" - negligências não podem ficar sem responsáveis. Volto para casa com sentimento de impunidade, vergonha e tristeza — continuou a nadadora.

Lorrane Ferreira anunciou retirada do Brasileiro de Natação (Foto: Reprodução/ Instagram)

Lorrane Ferreira que, assim como Etiene, é atleta do Sesi, também comunicou sua saída da competição. A atleta anunciou, por meio das redes sociais, que tomou a decisão em conjunto com a equipe técnica e se solidarizou com os nadadores que seguem na competição. O pronunciamento das duas atletas foi compartilhado pelo treinador do clube, Fernando Vanzella.

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— Estou triste e decepcionada com os acontecimentos. Uma competição de tamanha importância para a natação brasileira deveria oferecer condições de realização condizentes com o nível de profissionalismo e dedicação exigidos de seus atletas — escreveu Lorrane.

Após os adiamentos, o Brasileiro de Natação foi retomado na última quinta-feira (26), com alteração na programação. A competição segue até este sábado (28), com disputas de finais diretas.

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