Alex Poatan terá um desafio de peso pela frente no UFC 335, mas a condição física do brasileiro já virou assunto antes mesmo de entrar no octógono. Brendan Schaub, ex-lutador da organização, demonstrou preocupação com a preparação do atleta e acredita que o porte atual pode ser um problema diante de Sergei Pavlovich. Mais do que uma ressalva, o norte-americano chegou a apostar em uma derrota do brasileiro.

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O motivo da avaliação está nos números apresentados pelo próprio Poatan. Em uma publicação recente no Instagram, o paulista revelou estar com 111 kg, marca que chamou a atenção de Schaub. O ex-lutador, então, considera que o brasileiro deveria reduzir esse peso antes de encarar o russo e estabeleceu os 102 kg como referência mais adequada.

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— 111 kg? Ele vai perder. Está pesado demais. Isso não é bom. É alarmante. Ele deveria chegar com 102 kg, p* — declarou Schaub, em vídeo publicado em seu canal no YouTube

A preocupação ganha outro contexto quando se considera o adversário do brasileiro. Pavlovich construiu sua reputação na divisão dos pesados justamente pela capacidade de encerrar combates com golpes potentes, o que exige atenção especial de seus oponentes durante os momentos de trocação.

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Poatan, por sua vez, construiu a carreira no UFC em categorias mais leves, conquistando títulos entre os médios e os meio-pesados. A mudança para os pesados representa um maior desafio físico para o brasileiro, principalmente após a decepcionante estreia na nova categoria. Na Casa Branca, Alex Pereira foi nocauteado por Ciryl Gane no segundo round.

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