Gabriel Bortoleto não ganhará uma posição no resultado do GP da Itália de Fórmula 1 de 2026. Após nova análise, a Corte Internacional de Apelação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) rejeitou o recurso apresentado pela Audi contra a decisão que livrou Yuki Tsunoda de uma punição na etapa disputada em Monza. Com isso, a classificação original da corrida foi mantida, e o brasileiro segue sem pontuar na prova.

➡️ Haas anuncia dupla de Rafa Câmara para a F1 em 2027

A equipe alemã buscava reverter o resultado que colocou o japonês na décima colocação, imediatamente à frente de Bortoleto. Caso o pedido fosse aceito, Tsunoda receberia uma penalidade de 30 segundos, o que faria o piloto da Audi herdar a última posição dentro da zona de pontuação.

continua após a publicidade

A Corte considerou o recurso admissível, mas entendeu que não havia motivos para modificar a decisão tomada inicialmente pelos comissários. A FIA informou que a fundamentação completa do julgamento será publicada posteriormente.

Entenda a disputa envolvendo Bortoleto e Tsunoda

O episódio que motivou a contestação aconteceu durante a relargada do GP da Itália. Após a bandeira vermelha provocada pelo acidente de Charles Leclerc, Tsunoda se posicionou incorretamente no grid, levando a direção de prova a determinar uma volta adicional de formação antes do reinício da disputa.

continua após a publicidade

Na ocasião, os comissários optaram por não aplicar nenhuma sanção ao japonês. A avaliação foi de que o piloto percebeu o erro e corrigiu o posicionamento antes da relargada, além de considerar que a volta extra havia sido determinada como medida preventiva pela direção de prova.

Insatisfeita com o entendimento, a Audi recorreu com base no regulamento esportivo da categoria. A equipe defendia que Yuki deveria ter largado dos boxes ou cumprido uma punição de stop and go, convertida em 30 segundos adicionais ao tempo de prova após a corrida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como fica a situação de Bortoleto?

Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 11º lugar, aproximadamente sete segundos atrás de Tsunoda. Caso a penalidade fosse aplicada, o brasileiro avançaria para a décima posição e acrescentaria um ponto à sua campanha no Mundial de Pilotos.

A mudança também teria impacto na disputa interna da Audi. Com o ponto extra, Gabriel chegaria a 15, ultrapassando Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe, que soma 14. Com a decisão desfavorável da Corte, porém, o resultado de Monza permanece inalterado.

continua após a publicidade