FIA nega apelo da Audi, e Bortoleto fica sem ponto no GP da Itália
Equipe do brasileiro entrou em recurso, que foi negado pela Corte Internacional
Gabriel Bortoleto não ganhará uma posição no resultado do GP da Itália de Fórmula 1 de 2026. Após nova análise, a Corte Internacional de Apelação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) rejeitou o recurso apresentado pela Audi contra a decisão que livrou Yuki Tsunoda de uma punição na etapa disputada em Monza. Com isso, a classificação original da corrida foi mantida, e o brasileiro segue sem pontuar na prova.
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A equipe alemã buscava reverter o resultado que colocou o japonês na décima colocação, imediatamente à frente de Bortoleto. Caso o pedido fosse aceito, Tsunoda receberia uma penalidade de 30 segundos, o que faria o piloto da Audi herdar a última posição dentro da zona de pontuação.
A Corte considerou o recurso admissível, mas entendeu que não havia motivos para modificar a decisão tomada inicialmente pelos comissários. A FIA informou que a fundamentação completa do julgamento será publicada posteriormente.
Entenda a disputa envolvendo Bortoleto e Tsunoda
O episódio que motivou a contestação aconteceu durante a relargada do GP da Itália. Após a bandeira vermelha provocada pelo acidente de Charles Leclerc, Tsunoda se posicionou incorretamente no grid, levando a direção de prova a determinar uma volta adicional de formação antes do reinício da disputa.
Na ocasião, os comissários optaram por não aplicar nenhuma sanção ao japonês. A avaliação foi de que o piloto percebeu o erro e corrigiu o posicionamento antes da relargada, além de considerar que a volta extra havia sido determinada como medida preventiva pela direção de prova.
Insatisfeita com o entendimento, a Audi recorreu com base no regulamento esportivo da categoria. A equipe defendia que Yuki deveria ter largado dos boxes ou cumprido uma punição de stop and go, convertida em 30 segundos adicionais ao tempo de prova após a corrida.
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Como fica a situação de Bortoleto?
Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 11º lugar, aproximadamente sete segundos atrás de Tsunoda. Caso a penalidade fosse aplicada, o brasileiro avançaria para a décima posição e acrescentaria um ponto à sua campanha no Mundial de Pilotos.
A mudança também teria impacto na disputa interna da Audi. Com o ponto extra, Gabriel chegaria a 15, ultrapassando Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe, que soma 14. Com a decisão desfavorável da Corte, porém, o resultado de Monza permanece inalterado.
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