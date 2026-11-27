Helio Castroneves
Piloto com atuação em categorias como CART, Indy e Stock Car. Escreve às sextas sobre automobilismo.
Papo com Helio Castroneves: Lutar, perseverar e agradecer
Dia de Ação de Graças é um feriado nacional e celebra a memória dos pioneiros na formação dos EUA
Colunista do Lance! · 27/11/2026, 14:13 · Atualizado em 27/11/2026, 14:13
O autor apresenta e defende suas ideias. O texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!.
Olá, amigos, tudo bem?
De volta aos Estados Unidos, de onde parto nos próximos dias para disputar, em Interlagos, a etapa final da temporada 2026 do Bradesco Stock Car Pro Series pela Mercado Livre Racing, hoje quero falar de um feriado que é muito forte por aqui e que tem tudo a ver com meu jeito de ser, dentro e fora das pistas do Brasil e do mundo.
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Na quinta-feira, 26, foi comemorado por aqui o thanksgiving, o Dia de Ação de Graças, que é um feriado nacional e celebra a memória dos pioneiros na formação do país. Antes de chegar aqui, ainda no século passado (vixi!), eu só tinha uma pequena ideia desta data pelos filmes e séries, mas foi somente com o tempo, já vivendo nos Estados Unidos, que passei a entender o tamanho da celebração.
É um momento que, realmente, enternece o coração, pois, na essência, as famílias se reúnem, as pessoas que se amam procuram estar juntas, as desavenças perdem importância e o objetivo intrínseco é agradecer. Claro, não podemos bancar inocentes. Como no Natal, Páscoa e em outras datas importantes, muita gente não está nem aí para o propósito do feriado.
Entretanto, vou ser honesto com vocês. Principalmente para a gente que vem de fora, passa muito tempo longe da família e sente saudade de casa, esses momentos de estar juntos são de grande importância. No meu caso, em especial, como sou um homem de muita fé, agradecer é um verbo que não apenas costumo pronunciar, mas praticar com muita frequência.
A vida de todo mundo, obviamente, é repleta de problemas. O que é problema para um, por características e circunstâncias, pode não ser para outro. Tudo bem, é assim que a banda toca, mas todo mundo tem obstáculos para superar. A questão é que eu, ao ver o filme da minha vida até aqui, constato que tenho muito a agradecer, pois sou um cara abençoado.
Para começar, sou filho de seu Helio e Dona Sandra, pai da Mikaella, irmão da Kati, tio do Dudes e do Benjamin, e tenho outros familiares e amigos incríveis. Desde molequinho, tenho me dedicado a ser o melhor possível como piloto e cidadão. Eu precisava, pelo menos, tentar realizar esse sonho de ser piloto, por mais difícil que essa caminhada dava pinta de ser. Sou muito honesto e agradecido em dizer que, sem o apoio da minha família, que, com sacrifícios inimagináveis, me deu as condições de batalhar para ser quem sou, eu não estaria aqui. Se eu tenho uma história, tudo começou lá atrás, em Ribeirão Preto.
Dar graças. Esse é o espírito do thanksgiving e agradeço a todo mundo que me apoia e torce por mim. E continuem torcendo, pois, nos dias 12 e 13 de dezembro, no Autódromo José Carlos Pace, quero conquistar os melhores resultados de minha carreira no Bradesco Stock Car Pro Series até aqui. Eu, Thiago Camilo e o Cesar Ramos, capitaneados pelo genial Andreas Mattheis, vamos com tudo para fechar a temporada com chave de ouro e colocar os amarelinhos da Mercado Livre Racing lá no alto do pódio.
Grande abraço e até semana que vem.
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