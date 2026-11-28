A Fórmula 1 inicia nesta sábado (28) as atividades do Grande Prêmio do Catar. O fim de semana será disputado no Circuito Internacional de Lusail, que receberá a 22ª etapa de 2026. A programação começa às 11h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 3. Mais tarde, às 14h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (29).

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Onde assistir ao GP do Catar hoje (28/11):

SÁBADO, 28 DE NOVEMBRO DE 2026

🏎️ Treino Livre3 - 11h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação - 15h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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O GP do Catar acontece apenas uma semana após a vitória de Max Verstappen em Las Vegas. O piloto da Red Bull chega ao Oriente Médio embalado pelo resultado, enquanto Kimi Antonelli, da Mercedes, já garantiu matematicamente o título mundial de Pilotos. Já entre equipes, a própria Mercedes assegurou o primeiro lugar da temporada no GP de São Paulo.

Kimi Antonelli no treino livre 2 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon/AFP)

A etapa será disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha. A corrida será disputada em 57 voltas, totalizando 309,958 quilômetros, além de 16 curvas que são percorridas em alta velocidade. Essa etapa é a primeira de duas que acontecem no Oriente Médio e fecham o calendário de 2026.

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O Grande Prêmio do Catar terá uma programação habitual na Fórmula 1. Depois das atividades de sexta-feira (27) e sábado (28), a categoria volta a realizar a corrida na manhã de domingo (29), às 13h (de Brasília).