Maria Clara Pacheco busca ano perfeito no Grand Prix Final de taekwondo
Invicta há 54 lutas, brasileira tenta conquistar título inédito em Astana, no Cazaquistão
Maria Clara Pacheco está perto de encerrar uma temporada histórica no taekwondo. Invicta desde novembro de 2025, com 54 vitórias consecutivas, a brasileira disputa o Grand Prix Final da modalidade nos dias 28 e 29 de novembro, em Astana, no Cazaquistão. Campeã de seis competições em 2026, a atleta da categoria até 57kg busca um título inédito para completar o ano.
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O retrospecto de Maria Clara na temporada é expressivo: são seis torneios disputados e seis medalhas de ouro conquistadas. Além disso, a brasileira ainda não perdeu nenhum round em 2026. O desempenho a colocou entre os destaques do esporte olímpico nacional e rendeu uma indicação ao Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta do ano.
Apesar da sequência de resultados, o Grand Prix Final representa um desafio especial para a brasileira. A competição é uma das poucas que ainda não conquistou na carreira, e a atleta não esconde a expectativa de subir ao lugar mais alto do pódio.
— Foram seis competições e seis medalhas de ouro em 2026, estou bem feliz com esse resultado e esperando conquistar mais. Todas as competições, a gente vai para ganhar. É um sonho para mim ser campeã do Grand Prix Final, uma competição que eu ainda não tenho medalha de ouro. Estou bem ansiosa para essa competição — afirmou.
Como funciona a competição?
Classificado como G-10 pela World Taekwondo, o Grand Prix Final reúne 16 atletas por categoria e distribui pontos importantes para o ranking mundial. O torneio encerra o circuito da temporada e coloca frente a frente competidores que estão entre os principais nomes da modalidade.
Para Maria Clara, a disputa representa a oportunidade de transformar uma temporada de seis títulos e 54 vitórias consecutivas em uma conquista inédita. Para os demais brasileiros, será mais uma chance de enfrentar a elite internacional e somar pontos no ranking.
Brasil terá sete representantes
A delegação brasileira contará com sete atletas em Astana, sendo quatro no masculino e três no feminino. Além de Maria Clara, o país terá nomes experientes do circuito internacional, como Henrique Marques, Edival Pontes, o Netinho, e Milena Titoneli.
Masculino
Paulo Melo – até 58kg;
João Victor Souza Diniz – até 68kg;
Edival Pontes (Netinho) – até 68kg;
Henrique Marques Rodrigues Fernandes – até 80kg.
Feminino
Julia Silva Nazario – até 49kg;
Maria Clara Pacheco – até 57kg;
Milena Titoneli – até 67kg
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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