Maria Clara Pacheco está perto de encerrar uma temporada histórica no taekwondo. Invicta desde novembro de 2025, com 54 vitórias consecutivas, a brasileira disputa o Grand Prix Final da modalidade nos dias 28 e 29 de novembro, em Astana, no Cazaquistão. Campeã de seis competições em 2026, a atleta da categoria até 57kg busca um título inédito para completar o ano.

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O retrospecto de Maria Clara na temporada é expressivo: são seis torneios disputados e seis medalhas de ouro conquistadas. Além disso, a brasileira ainda não perdeu nenhum round em 2026. O desempenho a colocou entre os destaques do esporte olímpico nacional e rendeu uma indicação ao Prêmio Brasil Olímpico como melhor atleta do ano.

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Apesar da sequência de resultados, o Grand Prix Final representa um desafio especial para a brasileira. A competição é uma das poucas que ainda não conquistou na carreira, e a atleta não esconde a expectativa de subir ao lugar mais alto do pódio.

— Foram seis competições e seis medalhas de ouro em 2026, estou bem feliz com esse resultado e esperando conquistar mais. Todas as competições, a gente vai para ganhar. É um sonho para mim ser campeã do Grand Prix Final, uma competição que eu ainda não tenho medalha de ouro. Estou bem ansiosa para essa competição — afirmou.

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A brasileira Maria Clara Pacheco exibe a medalha de ouro conquistada no Grand Prix de Roma de Taekwondo (Foto: Reprodução/ Instagram)

Como funciona a competição?

Classificado como G-10 pela World Taekwondo, o Grand Prix Final reúne 16 atletas por categoria e distribui pontos importantes para o ranking mundial. O torneio encerra o circuito da temporada e coloca frente a frente competidores que estão entre os principais nomes da modalidade.

Para Maria Clara, a disputa representa a oportunidade de transformar uma temporada de seis títulos e 54 vitórias consecutivas em uma conquista inédita. Para os demais brasileiros, será mais uma chance de enfrentar a elite internacional e somar pontos no ranking.

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Brasil terá sete representantes

A delegação brasileira contará com sete atletas em Astana, sendo quatro no masculino e três no feminino. Além de Maria Clara, o país terá nomes experientes do circuito internacional, como Henrique Marques, Edival Pontes, o Netinho, e Milena Titoneli.

Masculino

Paulo Melo – até 58kg;

João Victor Souza Diniz – até 68kg;

Edival Pontes (Netinho) – até 68kg;

Henrique Marques Rodrigues Fernandes – até 80kg.

Feminino

Julia Silva Nazario – até 49kg;

Maria Clara Pacheco – até 57kg;

Milena Titoneli – até 67kg

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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