A pouco mais de duas semanas de voltar ao octógono, Charles do Bronx chamou a atenção dos fãs por um detalhe inesperado. O brasileiro apareceu, nas redes sociais, com um curativo na região do supercílio esquerdo, o que levantou questionamentos sobre sua condição física às vésperas de um dos compromissos mais importantes de sua temporada. Um duelo contra Diego Lopes está agendado para o UFC 335, em dezembro.

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O ferimento despertou preocupação especialmente pelo histórico do paulista. Em 2023, Charles sofreu um corte na mesma região do rosto durante a preparação para a revanche contra Islam Makhachev, pelo cinturão dos leves, e precisou deixar o card do UFC 294. Na ocasião, Alexander Volkanovski foi convocado para substituí-lo no confronto.

continua após a publicidade

Até o momento, não há confirmação de que o machucado atual represente uma lesão grave ou comprometa sua participação no próximo evento do Ultimate. Também não foi divulgado oficialmente o que provocou o ferimento, embora a possibilidade de um incidente durante os treinamentos tenha sido levantada.

➡️ Conor McGregor prepara retorno ao UFC com 'força total'

Charles do Bronx defende cinturão BMF contra Diego Lopes

O brasileiro tem compromisso marcado para 12 de dezembro, quando enfrenta Diego Lopes na luta principal do UFC 335, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). O confronto coloca em jogo o cinturão BMF, atualmente em posse de Charles, que fará sua primeira defesa desde a conquista diante de Max Holloway, em março deste ano.

continua após a publicidade

Do outro lado, Diego chega motivado por uma vitória por nocaute sobre Steve Garcia, no UFC realizado na Casa Branca, em junho. O manauara também terá um desafio diferente pela frente: fará sua estreia na categoria dos pesos-leves após construir sua trajetória no Ultimate entre os penas.

A disputa entre os brasileiros será a principal atração do último evento numerado do UFC em 2026. Na luta anterior, porém, outro grande nome do MMA no Brasil: Alex Poatan. O ex-campeão dos médios e dos meio-pesados enfrenta o russo Sergei Pavlovich pelos pesos-pesados.

continua após a publicidade