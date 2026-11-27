Charles do Bronx preocupa antes do UFC 335 por cinturão BMF
Brasileiro enfrenta compatriota Diego Lopes em dezembro deste ano pelo UFC 335
A pouco mais de duas semanas de voltar ao octógono, Charles do Bronx chamou a atenção dos fãs por um detalhe inesperado. O brasileiro apareceu, nas redes sociais, com um curativo na região do supercílio esquerdo, o que levantou questionamentos sobre sua condição física às vésperas de um dos compromissos mais importantes de sua temporada. Um duelo contra Diego Lopes está agendado para o UFC 335, em dezembro.
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O ferimento despertou preocupação especialmente pelo histórico do paulista. Em 2023, Charles sofreu um corte na mesma região do rosto durante a preparação para a revanche contra Islam Makhachev, pelo cinturão dos leves, e precisou deixar o card do UFC 294. Na ocasião, Alexander Volkanovski foi convocado para substituí-lo no confronto.
Até o momento, não há confirmação de que o machucado atual represente uma lesão grave ou comprometa sua participação no próximo evento do Ultimate. Também não foi divulgado oficialmente o que provocou o ferimento, embora a possibilidade de um incidente durante os treinamentos tenha sido levantada.
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Charles do Bronx defende cinturão BMF contra Diego Lopes
O brasileiro tem compromisso marcado para 12 de dezembro, quando enfrenta Diego Lopes na luta principal do UFC 335, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). O confronto coloca em jogo o cinturão BMF, atualmente em posse de Charles, que fará sua primeira defesa desde a conquista diante de Max Holloway, em março deste ano.
Do outro lado, Diego chega motivado por uma vitória por nocaute sobre Steve Garcia, no UFC realizado na Casa Branca, em junho. O manauara também terá um desafio diferente pela frente: fará sua estreia na categoria dos pesos-leves após construir sua trajetória no Ultimate entre os penas.
A disputa entre os brasileiros será a principal atração do último evento numerado do UFC em 2026. Na luta anterior, porém, outro grande nome do MMA no Brasil: Alex Poatan. O ex-campeão dos médios e dos meio-pesados enfrenta o russo Sergei Pavlovich pelos pesos-pesados.
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