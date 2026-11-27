A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (27) às atividades do GP do Catar 2026. A etapa é disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha, e começou com os primeiros treinos livres nesta noite. Veja como foi.

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Acompanhe como foi o TL2

Cronômetro encerrado!

Safety car virtual!

Hamilton aparece parado na pista, com problemas no motor de sua Ferrari.

Faltam 5 minutos para o fim da atividade!

Com foco no ritmo de corrida, durante a reta final da sessão, a tabela sofreu com poucas mudanças nos minutos finais.

Momento tenso entre Max Verstappen e Lewis Hamilton na pista. Com direito a ultrapassagem do britânico, lance entrou em investigação por "direção errática".

FIA decide estender a sessão em mais 13 minutos após o fim do cronômetro.

Apenas Bortoleto usa pneus macios, enquanto o resto "reveza" entre médios e macios.

15 minutos finais.

E mais uma vez.. Bandeira verde! Disputa liberada!

Cenário curioso no top-10 do TL2 a poucos menos de 20 minutos para o fim:

1º. ANT (Mercedes)

2º. RUS (Mercedes)

3º. NOR (McLaren)

4º. PIA (McLaren)

5º. VER (Red Bull)

6º. HAD (Red Bull)

7º. LEC (Ferrari)

8º. HAM (Ferrari)

9º. LAW (Racing Bulls)

10º. LIN (Racing Bulls)

Eita! Pierre Gasly roda e vai para a brita. Como francês fica preso, nova bandeira vermelha é acionada pela FIA.

Pilotos têm cerca de 25 minutos para o fim da sessão.

Bandeira verde! Disputa liberada!

Diferentemente da classificação, o relógio do treino livre não para durante bandeira vermelha.

Antes disso, Bortoleto conseguiu marcar tempo de macios e é o 11º melhor da tabela.

Primeira bandeira vermelha do GP do Catar! E o motivo é simples: um trecho da pista está completamente sujo de brita.

Dupla da McLaren desbanca dupla da Red Bull e avança para as 3ª e 4ª colocações, com Norris e Piastri, respectivamente.

Câmara não melhora muito e sobe apenas uma posição, superando seu companheiro Oliver Bearman em 17º.

Detalhe no grid: apenas Bortoleto registra tempo de pneus duros, enquanto o resto do pelotão está de médios.

Leclerc nem está mais no carro. Após estacionar sua Ferrari, o piloto saiu do cockpit e já está sem capacete.

Roda y roda... Leclerc erra, tenta corrigir, roda e vai para a brita mesmo assim. Monegasco conseguiu voltar para a pista sozinha e segue em direação aos boxes.

Gabriel Bortoleto faz boa primeira volta e sobe para oitavo, logo atrás de Nico Hulkenberg.

E a primeira tentativa de George Russell foi impressionante! Veterano da Mercedes assume a ponta, virando 1m23s715.

Não demorou para Kimi Antonelli tomar a frente, ao superar Charles Leclerc, que havia superado Hadjar.

Pierre Gasly era o líder do grid até a chegada de Isack Hadjar.

Os últimos a saírem dos boxes foram Arvid Lindblad e Liam Lawson, que formam uma dupla na Racing Bulls.

Diferente do TL1, Rafa Câmara é o "responsável" por puxar o primeiro grupo até a pista no primeiro minuto de sessão.

COMEÇOU!

Segundo treino livre do GP do Catar começa em 15 minutos.

Relembre o GP de Las Vegas:

Onde assistir ao GP do Catar hoje (27/11):

SEXTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2026

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Treino Livre 2 - 14h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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A etapa será disputada no Circuito Internacional de Lusail, em Doha. A corrida será disputada em 57 voltas, totalizando 309,958 quilômetros, além de 16 curvas que são percorridas em alta velocidade. Essa etapa é a primeira de duas que acontecem no Oriente Médio e fecham o calendário de 2026.

O GP do Catar acontece apenas uma semana após a vitória de Max Verstappen em Las Vegas. O piloto da Red Bull chega ao Oriente Médio embalado pelo resultado, enquanto Kimi Antonelli, da Mercedes, já garantiu matematicamente o título mundial de Pilotos. Já entre equipes, a própria Mercedes assegurou o primeiro lugar da temporada no GP de São Paulo.

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