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Kimi Antonelli será punido no GP da Itália e perde posições no grid da F1

Mercedes confirmou que o carro do italiano sofrerá com mudanças para a corrida em casa

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
02/09/2026 10:50
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Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026
Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

O Grande Prêmio da Itália terá um desafio extra para Kimi Antonelli. Líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, o jovem da Mercedes correrá em casa neste fim de semana, mas já sabe que não poderá largar em sua posição original no grid de Monza. O italiano receberá uma punição por mudanças previstas na unidade de potência do carro.

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A informação havia sido confirmada por Toto Wolff, chefe da Mercedes, ainda durante o GP da Holanda e voltou a ser reforçado esta semana. A equipe decidiu aproveitar a etapa italiana da F1 para realizar alterações no carro de Antonelli, em uma tentativa de evitar novos problemas de confiabilidade durante a reta final da temporada.

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A escolha por Monza também passa pelas características do circuito. Com longas retas e maiores oportunidades de ultrapassagem, a pista italiana é considerada pela Mercedes um local mais favorável para cumprir a punição do que outros traçados do calendário.

A penalidade mínima prevista é de dez posições no grid de largada. No entanto, o tamanho da perda depende a quantidade de alterações feitas pela equipe. Como a Mercedes precisará substituir completamente a unidade de potência, Antonelli será obrigado a largar do fim do pelotão.

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A decisão ganha ainda mais peso por se tratar da corrida em casa do piloto. Nascido em Bolonha, Antonelli terá a torcida italiana a seu favor em Monza, mas precisará buscar uma corrida de recuperação para tentar manter o forte desempenho apresentado na temporada 2026.

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Kimi Antonelli lidera a F1 2026

Mesmo com o desafio previsto para o GP da Itália, Antonelli chega a Monza como líder absoluto do Mundial de Pilotos. Em seu segundo ano na Fórmula 1, o jovem italiano soma 224 pontos e abriu 53 de vantagem sobre Lewis Hamilton e George Russell, que estão empatados em segundo na classificação.

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Até aqui, o piloto da Mercedes já conquistou oito pódios na temporada, incluindo seis vitórias: China, Japão, Miami, Canadá, Mônaco e Bélgica. Agora, diante da punição em casa, Kimi Antonelli terá mais uma oportunidade de mostrar sua capacidade de recuperação dentro do campeonato.

Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton comemoram no pódio após o GP da China de Fórmula 1, em Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)
Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton comemoram no pódio após o GP da China de Fórmula 1, em Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)
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