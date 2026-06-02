Carregando conteúdo especial...

Pela segunda rodada seguida, João Fonseca vai enfrentar um dos líderes em aces de Roland Garros e da temporada. Nesta terça-feira, a partir das 15h15 (de Brasília), pelas quartas de final, o brasileiro vai medir forças com o grandalhão tcheco Jakub Mensik (27º do mundo, de 20 anos), de 1,96 m, um dos melhores nesse quesito.



➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Entenda por que o saibro é o piso preferido dos brasileiros

➡️ Análise: João Fonseca já parece um veterano aos 19 anos

➡️ João Fonseca projeta duelo das quartas em Paris

continua após a publicidade

A boa notícia, para a torcida brasileira, é que o número 1 do país, de 19 anos, vem de uma vitória com autoridade sobre o terceiro melhor sacador do torneio, o norueguês Casper Ruud, que fez 43 aces em quatro partidas.



Veja, abaixo, como está o ranking dos melhores sacadores em Roland Garros:

O polonês Hubert Hurkacz saca na derrota para o americano Frances Tiafoe (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

1. Hubert Hurkacz

O polonês, de 29 anos, ex-top 6 do mundo e atual 99º colocado do ranking, disputou apenas dois jogos nas quadras de saibro de Roland Garros, mas foi o suficiente para encaixar 59 saques indefensáveis e ser o jogador com mais aces no atual torneio.

continua após a publicidade

O americano Zachary Svajda na derrota para o italiano Flavio Cobolli em Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

2. Zachary Svajda

Aos 23 anos, o tenista norte-americano, 85º colocado no ranking mundial, fez 43 aces em três rodadas no saibro de Roland Garros e até agora é o segundo melhor sacador na atual edição do Grand Slam francês.

Casper Ruud na partida contra o brasileiro João Fonseca (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

3. Casper Ruud

Eliminado por João Fonseca nas oitavas de final em Paris em um jogo de quatro sets, o experiente norueguês, de 27 anos, 16º colocado do ranking mundial e vice-campeão em Paris em 2022 e 2023, fez 43 aces (7 contra o brasileiro) em quatro jogos em Roland Garros, mas nem assim conseguiu superar João.

continua após a publicidade

O argentino Thiago Agustin na partida contra o espanhol Pablo Carreno Busta em Roland Garros (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

4. Thiago Tirante

Melhor tenista sul-americano da lista, o argentino Thiago Agustín Tirante, de 25 anos e 60º colocado do ranking mundial, conseguiu a marca de 42 saques indefensáveis em três rodadas nas quadras de Roland Garros.

O americano Frances Tiafoe na partida contra o italiano Matteo Arnaldi (Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP)

5. Frances Tiafoe

Contando suas três primeiras partidas no saibro francês, o americano Frances Tiafoe, de 28 anos e 26º colocado do ranking mundial, foi algoz do polonês Hubert Hurkacz, o melhor sacador do torneio até agora. Tiafoe fez 42 aces.

O holandês Jesper de Jong na derrota para o alemão Alexander Zverev (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

6. Jesper de Jong

O holandês Jesper de Jong, de 25 anos, 81º colocado do ranking mundial, foi derrotado pelo alemão Alexander Zverev, um dos favoritos ao título, nas oitavas de final Mas fez jogo duro contra o rival e conseguiu 41 aces nos quatro jogos que disputou em Roland Garros.

O italiano Matteo Berrettini na vitória sobre o argentino Francisco Comesana (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

7. Matteo Berrettini

Classificado às quartas de final do torneio, o experiente italiano Mateo Berrettini, de 30 anos e 47º colocado do ranking mundial, conseguiu a marca de 41 saques indefensáveis nas três primeiras rodadas de Roland Garros e é o sétimo colocado na lista.



O argentino Francisco Comesana na derrota para o italiano Matteo Berrettini (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

8. Francisco Comesana

Aos 25 anos, o argentino Francisco Comesana, 88º colocado do ranking mundial, encarou justamente o italiano Matteo Berrettini na terceira rodada em Roland Garros. No duelo de saques poderosos, acabou derrotado, mas deixou o torneio com a oitava melhor marca: fez 39 aces em três jogos em Paris.

9. Jakub Mensik

Adversário de João Fonseca nas quartas-de-final neste terça-feira (2), o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos e 27º colocado do ranking mundial, fez 36 aces nas quatro primeiras rodadas em Roland Garros. Na atual temporada, ele é o quarto melhor sacador: conseguiu a marca de 307 aces em 27 jogos antes do torneio em Paris.



🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O argentinio Juan Manuel Cerundolo saca na derrota para o italiano Matteo Berrettini (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

10. Juan Manuel Cerundolo

Algoz do líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner, na segunda rodada, o argentino Juan Manuel Cerundolo, de 24 anos e número 44 do mundo, fez 36 aces nas três primeiras rodadas em Roland Garros e completa o top 10 de melhores sacadores na atual edição do torneio.