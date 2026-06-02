Rival de João Fonseca está entre os líderes de aces em Roland Garros e na temporada
Tcheco Jakub Mensik já fez 36 saques indefensáveis em quatro jogos em Roland Garros
- Matéria
- Mais Notícias
Pela segunda rodada seguida, João Fonseca vai enfrentar um dos líderes em aces de Roland Garros e da temporada. Nesta terça-feira, a partir das 15h15 (de Brasília), pelas quartas de final, o brasileiro vai medir forças com o grandalhão tcheco Jakub Mensik (27º do mundo, de 20 anos), de 1,96 m, um dos melhores nesse quesito.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ Entenda por que o saibro é o piso preferido dos brasileiros
➡️ Análise: João Fonseca já parece um veterano aos 19 anos
➡️ João Fonseca projeta duelo das quartas em Paris
Relacionadas
A boa notícia, para a torcida brasileira, é que o número 1 do país, de 19 anos, vem de uma vitória com autoridade sobre o terceiro melhor sacador do torneio, o norueguês Casper Ruud, que fez 43 aces em quatro partidas.
Veja, abaixo, como está o ranking dos melhores sacadores em Roland Garros:
1. Hubert Hurkacz
O polonês, de 29 anos, ex-top 6 do mundo e atual 99º colocado do ranking, disputou apenas dois jogos nas quadras de saibro de Roland Garros, mas foi o suficiente para encaixar 59 saques indefensáveis e ser o jogador com mais aces no atual torneio.
2. Zachary Svajda
Aos 23 anos, o tenista norte-americano, 85º colocado no ranking mundial, fez 43 aces em três rodadas no saibro de Roland Garros e até agora é o segundo melhor sacador na atual edição do Grand Slam francês.
3. Casper Ruud
Eliminado por João Fonseca nas oitavas de final em Paris em um jogo de quatro sets, o experiente norueguês, de 27 anos, 16º colocado do ranking mundial e vice-campeão em Paris em 2022 e 2023, fez 43 aces (7 contra o brasileiro) em quatro jogos em Roland Garros, mas nem assim conseguiu superar João.
4. Thiago Tirante
Melhor tenista sul-americano da lista, o argentino Thiago Agustín Tirante, de 25 anos e 60º colocado do ranking mundial, conseguiu a marca de 42 saques indefensáveis em três rodadas nas quadras de Roland Garros.
5. Frances Tiafoe
Contando suas três primeiras partidas no saibro francês, o americano Frances Tiafoe, de 28 anos e 26º colocado do ranking mundial, foi algoz do polonês Hubert Hurkacz, o melhor sacador do torneio até agora. Tiafoe fez 42 aces.
6. Jesper de Jong
O holandês Jesper de Jong, de 25 anos, 81º colocado do ranking mundial, foi derrotado pelo alemão Alexander Zverev, um dos favoritos ao título, nas oitavas de final Mas fez jogo duro contra o rival e conseguiu 41 aces nos quatro jogos que disputou em Roland Garros.
7. Matteo Berrettini
Classificado às quartas de final do torneio, o experiente italiano Mateo Berrettini, de 30 anos e 47º colocado do ranking mundial, conseguiu a marca de 41 saques indefensáveis nas três primeiras rodadas de Roland Garros e é o sétimo colocado na lista.
8. Francisco Comesana
Aos 25 anos, o argentino Francisco Comesana, 88º colocado do ranking mundial, encarou justamente o italiano Matteo Berrettini na terceira rodada em Roland Garros. No duelo de saques poderosos, acabou derrotado, mas deixou o torneio com a oitava melhor marca: fez 39 aces em três jogos em Paris.
9. Jakub Mensik
Adversário de João Fonseca nas quartas-de-final neste terça-feira (2), o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos e 27º colocado do ranking mundial, fez 36 aces nas quatro primeiras rodadas em Roland Garros. Na atual temporada, ele é o quarto melhor sacador: conseguiu a marca de 307 aces em 27 jogos antes do torneio em Paris.
🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
10. Juan Manuel Cerundolo
Algoz do líder do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner, na segunda rodada, o argentino Juan Manuel Cerundolo, de 24 anos e número 44 do mundo, fez 36 aces nas três primeiras rodadas em Roland Garros e completa o top 10 de melhores sacadores na atual edição do torneio.
- Matéria
- Mais Notícias