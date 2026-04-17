Do rival ao Corinthians: saiba por que Oscar Schmidt virou corintiano

Ídolo do esporte brasileiro, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, após sofrer um mal-estar e receber atendimento médico. Considerado um dos maiores nomes da história do basquete mundial, o ex-jogador marcou época com a camisa da seleção brasileira e também teve passagem vitoriosa pelo Corinthians, onde conquistou o Campeonato Brasileiro de 1996.

continua após a publicidade

Um dos episódios mais marcantes de sua trajetória envolve justamente sua relação com o clube paulista. Segundo o próprio Oscar, em entrevista ao "ge", o título nacional conquistado em 1996 mudou até mesmo sua torcida.

Apaixonado pelo Santos até os 38 anos, o ex-jogador afirmou que "virou a casaca" após a conquista e passou a torcer para o Corinthians, em um dos relatos mais curiosos de sua carreira.

continua após a publicidade

— Não vou esquecer nunca. Joguei bem, o time ganhou e foi um dos grandes títulos que ganhei na minha carreira […] Foi o Campeonato Brasileiro que me fez virar a casaca. Eu torcia pelo Santos e virei a casaca — disse Oscar.

O ex-jogador atuou pelo clube do Parque São Jorge entre 1996 e 1997. Maior pontuador da história do basquete mundial até 2024, Oscar liderou o Corinthians ao seu último título nacional, conquistado em junho de 1996. O feito o colocou na Calçada da Fama do Memorial Corinthians.

continua após a publicidade

Schmidt fez história pela seleção brasileira, com o título do Jogos Pan-Americanos de 1987, além de três conquistas do Campeonato Sul-Americano de Basquete, em 1977, 1983 e 1985.

Oscar foi nomeado um dos "50 Maiores Jogadores de Basquete" pela FIBA em 1991. Em 2010, entrou para o Hall da Fama da entidade, em reconhecimento à sua trajetória em competições internacionais.

Pelas redes sociais, o Corinthians divulgou mensagem aos familiares e destacou o legado no clube.

— O Corinthians se solidariza com a família, amigos e lamenta profundamente a morte de um dos maiores atletas do esporte brasileiro — disse o Corinthians

— Você representou o manto alvinegro e o basquete brasileiro, Oscar. O nosso muito obrigado — completou.

Oscar Schmidt virou torcedor do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Carreira de Oscar Schmidt

Nascido em Natal, o "Mão Santa" construiu números impressionantes ao longo de 25 temporadas como profissional. Ele é o segundo maior pontuador da história do basquete, com 49.703 pontos, além de deter o recorde de maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093.

Nas Olimpíadas, onde participou de cinco edições consecutivas, Oscar também acumulou marcas históricas: foi diversas vezes cestinha e protagonizou atuações memoráveis, como os 55 pontos anotados contra a Espanha em Jogos Olímpicos de Seul 1988 – recorde em uma única partida no torneio.

➡️ Oscar Schmidt é homenageado em cerimônia do Hall da Fama do COB

Pela Seleção Brasileira, o momento mais emblemático veio no ouro dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis. Na decisão, liderou o Brasil na vitória por 120 a 115 sobre os Estados Unidos, marcando a primeira derrota dos norte-americanos em casa na história da competição. Oscar também conquistou o bronze no Mundial de 1978, nas Filipinas, e encerrou sua trajetória com 7.693 pontos em 326 partidas oficiais pela seleção, entre 1977 e 1996.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.