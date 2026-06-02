Quartas de final de Roland Garros começam nesta terça; confira os confrontos

A disputa pelo título de Roland Garros entrou em sua reta decisiva. Nesta terça-feira (02), iniciam os confrontos das quartas de final do Grand Slam disputado em Paris, com a presença de João Fonseca na chave masculina.

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João Fonseca busca semifinal inédita

Principal destaque brasileiro no torneio, João Fonseca segue vivo na competição após uma campanha de destaque. Atual número 30 do mundo, o carioca enfrentará o tcheco Jakub Mensik por uma vaga nas semifinais.

Fonseca chega embalado após duas vitórias expressivas: o brasileiro eliminou Novak Djokovic em uma batalha de quase cinco horas e, nas oitavas de final, superou Casper Ruud em mais um duelo desgastante.

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A chave masculina também teve eliminações importantes: Jannik Sinner e Djokovic ficaram pelo caminho, abrindo espaço para novos candidatos ao título. Entre eles está Alexander Zverev, atual terceiro colocado do ranking mundial e jogador mais bem posicionado ainda vivo na competição. O alemão terá pela frente o espanhol Rafael Jodar.

João Fonseca celebra vitória contra Casper Ruud em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

➡️ João Fonseca projeta duelo das quartas em Paris

Calendário das Quartas de Final - Masculino

João Fonseca (BRA) x Jakub Mensik (CZE) - (02/06; 15:15h) Alexander Zverev (ALE) x Rafael Jodar (ESP) - (02/06; 9h) Matteo Arnaldi (ITA) x Matteo Berrettini (ITA) - (03/06; 15:15h) Felix Auger-Aliassime (CAN) x Flavio Cobolli (ITA) - (03/06; 08:20)

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca em Roland Garros

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